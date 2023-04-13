В Челябинске в выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22

В Челябинске в предстоящие выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», с 22 часов 14 апреля до шести утра 17 апреля будет закрыто движение трамваев в Ленинском районе от кольца «Улица Харлова» до кольца «Улица Чистопольская». Это связано с ремонтом трамвайных путей на улице Машиностроителей.

В указанный период трамваи №18 будет следовать по маршруту «ЧМК - Горького - Харлова», №22 – «Чичерина - Кирова - Карла Маркса – Харлова».

Жителям Челябинска рекомендуют пользоваться автобусами №18, №81, №483 и троллейбусом №25.

«Для экономии используйте месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте», - отмечает «Челябинский общественный транспорт».