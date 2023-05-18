В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по улице Воровского

В Челябинске с полуночи 20 мая закроют движение троллейбусов по улице Воровского – от Свердловского проспекта до кольца «АМЗ».

В связи с монтажными работами по устройству контактной сети движение городского электротранспорта на вышеназванном участке будет закрыто до пяти утра 22 мая.

Как сообщает «ЧелябГЭТ», по этой причине в предстоящие выходные дни троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам: №5 – «Автовокзал «Центральный» - парк Гагарина»; №7 – «ЧМК - Свердловский проспект - парк Гагарина - улица Сони Кривой – ЧМК»; №12 – «Улица Молдавская - Комсомольский проспект - Свердловский проспект - парк Гагарина - улица Сони Кривой - Молдавская»; №16 – «ЖБИ - ТРК «Урал» - площадь Революции».