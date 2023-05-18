18.05.2023
В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по улице Воровского
18.05.2023
Челябинец угнал машину умершего человека
18.05.2023
Май для Челябинского зоопарка оказался богат на северных оленят
18.05.2023
Кое-что из «сезонной» переписки
18.05.2023
Новый взгляд на документооборот: ММК представил в Москве платформу АТАЧ
18.05.2023
В Библионочь челябинцы будут вместе читать и не только
В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по улице Воровского
16.05.2023
Челябинские трамваи изменят свои маршруты на время ремонта путей по проспекту Победы
10.04.2023
Челябинцы предпочитают трамвай троллейбусу и банковские карты наличке
31.03.2023
Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля
31.03.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №12 и 17 изменят свои маршруты
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023