В Челябинске вместо незаконной стоянки на Трудовой создали зеленый уголок для отдыха

В Челябинске на месте еще одной незаконной стоянки создали уютное место для отдыха.

По поручению главы региона Алексея Текслера и мэра города Натальи Котовой работы по благоустройству пространства по улице Трудовой в Металлургическом районе подрядчик завершил на месяц раньше установленного срока.

Точка в благоустройстве сквера была поставлена сегодня, четвертого июля, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

В мэрии напомнили, что общественное пространство обустроили там, где много лет назад - между несколькими многоквартирными домами - незаконно работала автостоянка. Теперь здесь появился большой сквер, площадь которого достигает почти шести с половиной тысяч квадратных метров.

В сквере обустроили удобные тротуары, установили детские игровые комплексы, спортивные снаряды, смонтировали освещение и организовали парковочные места. Появилось здесь и большое количество разнообразных скамеек.

В сквере на Трудовой высажено 54 взрослых, крупномерных дерева (липы, клены, яблони, рябины) и 890 кустарников.