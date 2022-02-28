В Челябинске вновь возникла проблема с канализационными люками

Глава Челябинска Наталья Котова попросила обратить внимание на канализационные люки, а точнее на их отсутствие.

Как сказала градоначальница сегодня, 28 февраля, на аппаратном совещании в администрации, необходимо обратить внимание на то, что часть люков отсутствует.

«Прошу обратить внимание на отсутствие канализационных люков, часть их отсутствует. Также необходимо проработать вопрос их замены. Сейчас полиция Челябинска проводит операцию по пунктам приема металла. Это нам только в помощь», - сказала Котова.

Напомним, в городе участились кражи металлических люков, которые злоумышленники сдают в пункты приема металла. Глава Челябинска Наталья Котова обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.

Затем власти Челябинска после массовых краж металлических канализационных люков власти Челябинска решили заменить их на полимерные.

На прошлой неделе начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков поручил проверить легальность деятельности пунктов приема металла в регионе.