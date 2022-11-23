В Челябинске возродят «Горзеленстрой», но с другим названием

У Челябинска снова, как и в добрые старые времена «Горзеленстроя», появится собственное муниципальное предприятие, которое будет выращивать саженцы и цветы, заниматься высадкой растений и уходом за ними.

Такую радостную новость сегодня, 23 ноября, озвучила глава города Наталья Котова, выступая в прямом эфире центра управления регионом Челябинской области.

На вопрос местного жителя, не собираются ли нынешние челябинские власти возродить «Горзеленстрой» (занимался озеленением областного центра до 2005-го года), мэр ответила утвердительно. Проблема некачественного озеленения для областного центра по-настоящему актуальна. Сегодня, когда собственного предприятия у южноуральской столицы нет, приходится проводить аукционы по озеленению, участники которых сбивают цену, чтобы выиграть контракт. А по итогу оставшейся суммы на качественное озеленение оказывается недостаточно. Проблемы возникают и с поставками посадочного материала, и с самим посадочным материалом, и с уходом за растениями. С появлением муниципального предприятия, которое возьмет на себя все вопросы озеленения, ситуация, несомненно, улучшится.

«В настоящее время решается вопрос создания учреждения, которое объединит в себе все. Будет заниматься уличным освещением (сейчас за это направление отвечает МБУ «ЭВИС») плюс получит полномочия по озеленению. Сделать это мы собираемся в январе-феврале 2023 года. И планируем, что озеленением в Челябинске будет заниматься только новое муниципальное бюджетное учреждение. Планируем создать свой питомник, чтобы выращивать у себя, в Челябинске, саженцы и цветы», - сказала Наталья Котова.

В настоящее время в муниципалитете ведут поиск подходящего помещения, в том числе смотрят складские. Также, отметила мэр, при создании МБУ будут нужны техника, люди, зарплата для них.

«Все эти вопросы сейчас находятся в экономической проработке», - сообщила глава Челябинска.

Напомним, о необходимости возрождения в столице Южного Урала «Горзеленстроя» в декабре 2019-го года говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Нынешнему заявлению Натальи Котовой по поводу создания предприятия-озеленителя очень радуются общественники из «ЭКО-Стандарта», после выступления мэра разославшие в СМИ свой комментарий на эту тему: «Похоже, к нашей просьбе прислушались и отнеслись со всей серьезностью. Наше общественное объединение добивалось этого давно. Существующая система работы с подрядчиками себя полностью изжила. Некачественный материал, несоответствие техническим заданиям, ГОСТам, отсутствие ухода, полива и потом замены. Все это сопровождается отсутствием профильных специалистов и единой концепции. В результате около 30 процентов посадок гибнет, а это наши с вами налоги (десятки миллионов рублей)».

По мнению экоактивистов, создание муниципального предприятия – это, безусловно, хорошо. Главное – чтобы там работали специалисты.