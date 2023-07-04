В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14

В Челябинске временно изменит маршрут движения троллейбус №14, что связано с закрытием движения на участке улицы 60-летия Октября на участке от остановки «ДК Строителей» до ЧМК.

Движение здесь будет закрыто в связи с реконструкцией теплотрассы – с восьми часов утра пятого июля до первого сентября, отмечает в своем телеграм-канале «ЧелябГЭТ» (ранее в администрации Челябинска сообщили, что движение на улице 60-летия Октября возобновится после 22 часов 18 августа).

В указанный период времени движение троллейбусов маршрута №14 будет организовано по маршруту «Парк Гагарина – улица Пети Калмыкова - ДК Строителей - улица Черкасская» (далее - по обычному пути).

В «ЧелябГЭТ» напомнили, что троллейбусный маршрут №7 отменен ранее (29 июня) в связи с работами на Свердловском проспекте.