04.07.2023
В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14
04.07.2023
Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша
04.07.2023
Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной
04.07.2023
По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело
04.07.2023
В Челябинске водителю стало плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей
04.07.2023
СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш
В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14
29.06.2023
В Челябинске до конца лета отменили троллейбус №7
16.06.2023
В Челябинске в выходные изменятся маршруты пяти троллейбусов
25.05.2023
В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов до парка Гагарина
03.02.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023