В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области состоится Российская креативная неделя в особом формате и даст новый импуль
04.07.2023

В Челябинске пройдет Российская окружная креативная неделя в особом формате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Миньяра (Ашинский район, Челябинская область) объяснили, почему возникла необходимость за
04.07.2023

Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в 2022 году в коммерческих клиниках было проведено порядка трех тысяч аборт
04.07.2023

В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с абортами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За шесть лет с момента начала реализации проекта по рекультивации крупнейшей в Евразии открытой у
04.07.2023

Выбросы от эндогенных пожаров на Коркинском разрезе сократились в 213 раз

На месте разреза в Коркино появится живописное озеро
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Саткинском муниципальном районе (Челябинская область) ликвидируют последствия попадания в реку
04.07.2023

В Саткинском районе ликвидируют последствия попадания ГСМ в реку Большой Бердяуш

Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2023

В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2023

Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2023

Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2023

По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2023

В Челябинске водителю стало плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2023

СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш
Изменение маршрута
троллейбусы
ЧелябГЭТ
Общество
04.07.2023 17:34
Фото: Александр Агишев

В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14

В Челябинске временно изменит маршрут движения троллейбус №14, что связано с закрытием движения на участке улицы 60-летия Октября на участке от остановки «ДК Строителей» до ЧМК.

Движение здесь будет закрыто в связи с реконструкцией теплотрассы – с восьми часов утра пятого июля до первого сентября, отмечает в своем телеграм-канале «ЧелябГЭТ» (ранее в администрации Челябинска сообщили, что движение на улице 60-летия Октября возобновится после 22 часов 18 августа).

В указанный период времени движение троллейбусов маршрута №14 будет организовано по маршруту «Парк Гагарина – улица Пети Калмыкова - ДК Строителей - улица Черкасская» (далее - по обычному пути).

В «ЧелябГЭТ» напомнили, что троллейбусный маршрут №7 отменен ранее (29 июня) в связи с работами на Свердловском проспекте.

Изменение маршрута
троллейбусы
ЧелябГЭТ
Новости по тегу: Изменение маршрута
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2023

В Челябинске до конца лета отменили троллейбус №7

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2023

В Челябинске в выходные изменятся маршруты пяти троллейбусов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2023

В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов до парка Гагарина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.02.2023

В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спасатели Златоустовского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области девять километр
Происшествия

Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы

04.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В начале текущей недели территория Челябинской области будет располагаться в промежуточном бариче
Среда обитания

В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона

03.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, который состоялся в минувшие выходные в с
Культура

Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников

03.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков поздравил сотрудников и ветеранов ГИ
Общество

Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

03.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Наступил центральный месяц лета – июль. Его называют зенит тепла, краса светозарная, макушка лета
Среда обитания

Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года

01.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля в российских поликлиниках, в том числе в Челябинской области, открывают кабинеты м
Общество

С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи

30.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области состоится Российская креативная неделя в особом формате и даст новый импуль
04.07.2023

В Челябинске пройдет Российская окружная креативная неделя в особом формате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Миньяра (Ашинский район, Челябинская область) объяснили, почему возникла необходимость за
04.07.2023

Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в 2022 году в коммерческих клиниках было проведено порядка трех тысяч аборт
04.07.2023

В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с абортами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За шесть лет с момента начала реализации проекта по рекультивации крупнейшей в Евразии открытой у
04.07.2023

Выбросы от эндогенных пожаров на Коркинском разрезе сократились в 213 раз

На месте разреза в Коркино появится живописное озеро
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Саткинском муниципальном районе (Челябинская область) ликвидируют последствия попадания в реку
04.07.2023

В Саткинском районе ликвидируют последствия попадания ГСМ в реку Большой Бердяуш

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

04.07.2023 18:06

В Челябинске пройдет Российская окружная креативная неделя в особом формате

04.07.2023 17:34

В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14

04.07.2023 17:25

Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь

04.07.2023 17:15

Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша

04.07.2023 16:55

Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной

04.07.2023 15:55

По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело

04.07.2023 14:54

В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с абортами

04.07.2023 14:36

В Челябинске водителю стало плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей

04.07.2023 14:12

СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш

04.07.2023 14:04

В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов

04.07.2023 13:17

В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы

04.07.2023 12:48

В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа

04.07.2023 12:44

В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»

04.07.2023 12:39

На месте разреза в Коркино появится живописное озеро

04.07.2023 11:49

В Саткинском районе ликвидируют последствия попадания ГСМ в реку Большой Бердяуш

04.07.2023 11:38

В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию

04.07.2023 11:34

В Челябинске продлили ограничение движения по улице Марченко

04.07.2023 11:15

Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу

04.07.2023 10:47

Южноуральские бойцы прислали с передовой «песнь» желторотого патриота

04.07.2023 10:45

Минобороны: Пресечена попытка ударить пятью БЛА по объектам в Новой Москве и Московской области

04.07.2023 10:39

Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка

04.07.2023 10:17

В Москве сбито два беспилотника, во Внуково введены ограничения на прием/вылет

04.07.2023 10:09

В Троицке ищут ликвидатора опасных для людей и животных битумных «болот»

04.07.2023 08:53

Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы

03.07.2023 21:14

Анонсы событий и мероприятий на 4 июля (18+)

03.07.2023 18:09

Челябинск продолжает свой дорожный рывок

03.07.2023 17:57

В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона

03.07.2023 17:44

Во вторник в Челябинской области сильные ливни, грозы, град

03.07.2023 17:28

Предприятие по переработке трупов животных организовало в Увельском районе «склад» под открытым небом

03.07.2023 17:21

Суд огласит приговор экс-замминистра экологии Челябинской области 10 июля

03.07.2023 16:46

Бастрыкин снова ждет доклада о ситуации с аварийным домом на Мира в Челябинске

03.07.2023 16:14

В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия

03.07.2023 16:09

На Солнце произошла вторая за лето вспышка высшего балла X

03.07.2023 15:43

Лучший наставник УИС Челябинской области поборется за победу в окружном этапе всероссийского конкурса

03.07.2023 15:20

В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку

03.07.2023 15:14

Газовики определили лучшую в Челябинской области аварийную бригаду

03.07.2023 15:07

В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном

03.07.2023 14:48

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение - сильные ливни и грозы при шквалистом ветре

03.07.2023 14:47

Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили

03.07.2023 14:36

В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»

03.07.2023 14:11

Дорогу к Кировке от Цвиллинга по Карла Маркса осветят и озеленят

03.07.2023 13:56

В Челябинске частично закроют движение по улице 60-летия Октября

03.07.2023 13:50

Юный каратист из Челябинска стал победителем «Кубка Каспия»

03.07.2023 13:23

На газированные напитки вводят акциз и маркировку

03.07.2023 12:49

В Челябинской области от бешенства погибли восемь домашних животных

03.07.2023 12:45

Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников

03.07.2023 11:19

В Челябинской области открыта еще одна сельская спортивная площадка

03.07.2023 10:59

В челябинском Саду камней выполнена пятая часть благоустройства по трем контрактам

03.07.2023 10:55

Наталья Котова поручила проверить безопасность всех детских городков во дворах Челябинска

03.07.2023 10:51

Коллекцию традиционного свадебного костюма увидят посетители этнофестиваля «Аркаим»

03.07.2023 10:09

Верующим вернули старинный Духосошествиеский храм в селе Теренкуль

03.07.2023 10:05

Челябинские ориентировщики завоевали восемь золотых медалей

03.07.2023 09:42

«Этот город станет здоровым»: в мэрии Челябинска обсудили новый способ заботы о горожанах

03.07.2023 09:18

Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

03.07.2023 08:59

В Челябинске ограничили движение по проспекту Победы

02.07.2023 23:49

Анонсы событий и мероприятий на 3 июля (18+)

02.07.2023 23:10

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 26.06.2023 по 02.07.2023)

02.07.2023 22:25

В Челябинской области продлено еще на сутки штормовое предупреждение

02.07.2023 21:19

В понедельник в Челябинской области – дожди, грозы

02.07.2023 21:06

В Миассе 10 и 11 июля состоятся спектакли-семинары театра «НитьЯ»

02.07.2023 20:33

В Челябинске столкнулись КамАЗ и микроавтобус, пострадали девять человек

02.07.2023 13:05

В Челябинске с 27 по 31 июля пройдут спектакли-семинары театра «НитьЯ»

02.07.2023 11:17

Челябинская епархия запускает флешмоб «Семья – это счастье»

02.07.2023 11:07

В Челябинске презентовали конверт, посвящённый 100-летию исторического музея Южного Урала

02.07.2023 10:57

В Челябинске на детской площадке пострадала маленькая девочка, прокуратура проводит проверку

02.07.2023 10:56

На воскресенье в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

02.07.2023 10:44

Юный челябинский тхэквондист одержал победу в международном турнире в Таиланде

02.07.2023 10:38

В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Комсомольском проспекте

01.07.2023 18:24

«Урал, я люблю тебя»: открыт прием заявок на кинофестиваль, приуроченный к 90-летию Челябинской области

01.07.2023 18:04

Песня «Эй, ухнем» прозвучит на берегах Волги и Урала

01.07.2023 17:57

Алексей Текслер предложил создать туристический автомобильный маршрут по Уралу

01.07.2023 17:51

Туристы «расписывают» пещеры Сикияз-Тамакского комплекса

01.07.2023 17:38

Челябинский зоопарк сообщил о смерти молодой медведицы Забавы

01.07.2023 16:00

Решетников: Урал уже давно не только промышленный центр страны, но и туристический

01.07.2023 14:16

Четвертого июля в Челябинске пройдет конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

01.07.2023 14:05

Не проиграть в битве за правду и умы

01.07.2023 10:57

С первого июля запущен «Бакальский экспресс»

01.07.2023 10:25

Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года

30.06.2023 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 1 и 2 июля

30.06.2023 18:29

Преображение челябинской Свободы

30.06.2023 18:15

Дело экс-глава Катав-Ивановска передано в суд

30.06.2023 18:00

Народный фронт сообщил о горах человеческих фекалий под окнами жилого дома в Троицке

30.06.2023 17:46

Школьников Челябинской области бесплатно научат создавать мультфильмы

30.06.2023 17:35

Первые выходные июля будут жаркими с дождями и грозами

30.06.2023 17:34

В Челябинске оперативно демонтировали ларек-«нелегал» на Комсомольском проспекте

30.06.2023 17:26

Четвертый этап опрессовки в Челябинске затронет три района

30.06.2023 17:23

Куда плывёт «кораблик» Института философии РАН?

30.06.2023 17:19

С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи

30.06.2023 17:07

В МТС сообщили о снижении числа спам-звонков в 2023 году более чем в два раза

30.06.2023 16:59

В Челябинске до конца лета ограничат движение на улице Цвиллинга

30.06.2023 16:43

Житель Каслинского район из мести сделал должника своей сожительницы «террористом»

30.06.2023 16:42

Жители Миньяра обеспокоены планами по закрытию больницы, в город едет комиссия минздрава

30.06.2023 16:11

Кабинка колеса обозрения в парке Гагарина перевернулась из-за нарушений правил безопасной эксплуатации

30.06.2023 15:42

Прокуратура помогла жителям Миньяра избавиться от мусора и канализационной вони

30.06.2023 15:37

Челябинцев ждет Новый год в середине лета

30.06.2023 15:24

В Челябинске продлили ограничение движения по улице Энтузиастов

30.06.2023 15:04

В Чебаркуле угонщики дважды покушались на один и тот же питбайк

30.06.2023 14:37

Южный Урал – в числе победителей конкурса «Регион для молодых»

30.06.2023 14:26

Евгений Макагонов возглавил комитет Союза промышленников и предпринимателей

30.06.2023 13:38

Улицу Тимирязева в Челябинске отремонтируют за 43,4 миллиона рублей