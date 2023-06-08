В Челябинске временно изменят маршруты троллейбусы №7 и №12

В Челябинске с субботы, десятого июня, до пяти утра 13 июня будет закрыто движение троллейбусов по Свердловскому проспекту - на участке от проспекта Ленина до Воровского.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», здесь будут модернизировать контактную сеть.

В этот период троллейбус седьмого маршрута будет ходить следующим образом: ЧМК - Свердловский проспект - проспект Ленина - парк Гагарина (обратно: Парк Гагарина - проспект Ленина - Энгельса - Коммуны - Свердловский проспект – ЧМК).

Троллейбус №12 временно будет следовать по такому маршруту: Молдавская - Комсомольский проспект - Свердловский проспект - проспект Ленина - Парк Гагарина (обратно: Парк Гагарина - проспект Ленина - Энгельса - Коммуны - Свердловский проспект - Комсомольский проспект – Молдавская).

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусом №51 и компенсационным маршрутом. Для экономии - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.