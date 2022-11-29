В Челябинске временно приостановят обслуживание 16-го автобусного маршрута

В Челябинске с первого декабря будет временно приостановлено обслуживание автобусного маршрута №16 «ЧМК – ЮУрГУ», что связано с отсутствием перевозчика.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», по итогам проведения трех аукционов (два - для обслуживания автобусами среднего класса, один - автобусами большого класса) по выбору предприятия-перевозчика не было подано ни одной заявки.

Учитывая высокую социальную значимость маршрута, принимаются все возможные меры для возобновления его работы. О дате возобновления работы 16-го автобусного маршрута будет объявлено дополнительно.

Пока горожанам предлагают пользоваться маршрутами нерегулируемого тарифа - № 3, 10, 49, 58. Жители поселка Челябэнерго могут воспользоваться маршрутом по регулируемому тарифу № 132 «Красное поле – ЧМК».