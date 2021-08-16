В Челябинске введен четвертый класс пожарной опасности и усилен контроль на водоемах

В Челябинске в связи с ожидающейся знойной жарой на предстоящей неделе усилен контроль на водных объектах, а также введен четвертый класс пожарной опасности.

Об этом сегодня, 16 августа, сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии.

Он рассказал, что на прошедшей неделе в областном центре произошло 48 пожаров, один человек погиб. Лесных пожаров зафиксировано не было. С 16 августа в городе введен четвертый пожароопасный класс, поскольку ожидается жаркая погода (до 31 градуса).

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала провести профилактическую работу по обеспечению мер пожарной безопасности с соответствующими структурами.

Также жителям города напоминают о необходимости купания только на разрешенных пляжах. Будет усилена работа по патрулированию запрещенных мест для купания.

Как сообщил Александр Астахов, на прошедшей неделе произошло пять происшествий на водных объектах, пять человек было спасено, двое из них - дети. Горожан просят быть бдительными, отдыхая на челябинских пляжах.