16.08.2021
В Челябинске продолжается замена погибших деревьев
16.08.2021
В Челябинске продолжается ремонт дорог и трамвайных переездов
16.08.2021
В Челябинске вырубят еще 63 сухостойных дерева
16.08.2021
В челябинском институте личного развития работал преподаватель с фальшивым дипломом
16.08.2021
В Челябинске из-за прорывов на тепловых сетях почти 150 домов остаются без горячей воды
16.08.2021
В Челябинске на пожаре в доме на Российской погиб человек
В Челябинске введен четвертый класс пожарной опасности и усилен контроль на водоемах
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021