20.06.2023
В Челябинске вводят ограничение движения по Энтузиастов
20.06.2023
В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар
20.06.2023
Четыре челябинских путепровода отремонтировали быстро и почти без помех для автомобилистов
20.06.2023
Администрация Челябинска продолжит добиваться сноса самовольной постройки на Братьев Кашириных
20.06.2023
Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность
20.06.2023
В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев
В Челябинске вводят ограничение движения по Энтузиастов
19.06.2023
В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова
19.06.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко
19.06.2023
В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту
15.06.2023
В Челябинске ограничат движение по улице Дегтярева
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023