В Челябинске вводят ограничение движения по Энтузиастов

В Челябинске до 25 июня вводят ограничение движения по крайней правой полосе улицы Энтузиастов в районе домов №16 и №18.

Как отмечают в администрации города, данная мера связана с проведением аварийных работ на инженерных сетях.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.