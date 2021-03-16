В Челябинске вышестоящий суд потребовал демонтировать стоянку возле ГКБ №6

Прокурор Металлургического района Челябинска обратился в суд с требованием демонтировать незаконную автостоянку на территории городской клинической больницы №6. Суд удовлетворил просьбу заявителя.
Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, прокуратура Металлургического района провела проверку исполнения земельного законодательства в сфере муниципального земельного контроля.
«В нарушение Порядка демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города Челябинска незаконно размещенный нестационарный объект не демонтирован, в связи с чем прокурор обратился в суд с требованием к администрации Челябинска, Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска демонтировать указанный нестационарный объект», - сказала Мамаева.
Иск прокурора рассмотрели девятого ноября 2020 года. Требования были удовлетворены.
«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы ответчиков указанное решение суда апелляционной инстанцией оставлено без изменений», - отметила Мамаева.
Демонтаж автостоянки находится на контроле районной прокуратуры.
Фото: прокуратура Челябинской области