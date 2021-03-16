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В Челябинске вышестоящий суд потребовал демонтировать стоянку возле ГКБ №6

Прокурор Металлургического района Челябинска обратился в суд с требованием демонтировать незаконную автостоянку на территории городской клинической больницы №6. Суд удовлетворил просьбу заявителя.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, прокуратура Металлургического района провела проверку исполнения земельного законодательства в сфере муниципального земельного контроля.

«В нарушение Порядка демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города Челябинска незаконно размещенный нестационарный объект не демонтирован, в связи с чем прокурор обратился в суд с требованием к администрации Челябинска, Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска демонтировать указанный нестационарный объект», - сказала Мамаева.

Иск прокурора рассмотрели девятого ноября 2020 года. Требования были удовлетворены.

«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы ответчиков указанное решение суда апелляционной инстанцией оставлено без изменений», - отметила Мамаева.

Демонтаж автостоянки находится на контроле районной прокуратуры.

Фото: прокуратура Челябинской области