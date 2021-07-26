В Челябинске зафиксировано 400 фактов плохого состояния дорог, из-за которых могли произойти ДТП

За шесть месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска при оформлении дорожно-транспортных происшествий было зафиксировано более 400 фактов неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети непосредственно на месте дорожно-транспортного происшествия.

Одним из факторов, влияющим на состояние аварийности на дорогах любого города, безусловно, является соответствие улично-дорожной сети определенным ГОСТам и стандартам. Отсутствие дорожной разметки, выбоины на проезжей части, плохое освещение – все эти факторы, влияют на безопасность дорожного движения.

«В этом году сотрудниками отделения организации движения и дорожной инспекции отдела ГИБДД УМВД России по городу Челябинску к административной ответственности привлечено более 150 физических, должностных и юридических лиц, допустивших нарушения при содержании, ремонте или строительстве объектов дорожной инфраструктуры. В органы местного самоуправления, а также организациям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, выдано и направлено более 550 представлений и предписаний», - сообщила начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Ирина Токарева.

Добавим, что количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми за шесть месяцев текущего года сократилось до 594 фактов, что меньше аналогичного показателя 2020 года на 19%.