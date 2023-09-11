В Челябинске закроют движение по проезду к улице Енисейской

В Челябинске в среду, 13 сентября, с десяти утра до восьми вечера будет ограничено движение автотранспорта по одной полосе проезда к улице Енисейской.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, данная мера вводится в связи с проведением аварийных работ на железнодорожном переезде «п. Восточный 34 км» (проезд к Енисейской).

В указанный период времени объезд участка проведения работ будет осуществляться по Копейскому шоссе, улицам Енисейской, Рождественского, проспекту Ленина, Линейной.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.