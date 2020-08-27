В Челябинске закроют движение транспорта по улице Марченко
Общество
Сегодня, 18:05
В Челябинске в результате проведения работ по реконструкции участка тепловой сети будет закрыто движение транспорта по улице Марченко.
Ограничение будет действовать с восьми утра 28-го августа до одиннадцати вечера 31-го августа (в районе дома №39).
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, работы будет вести ООО «Интерполис».
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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