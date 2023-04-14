В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту

В Челябинске с полуночи субботы, 15 апреля, до пяти утра 17 апреля закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту на участке от Молодогвардейцев до Свердловского проспекта.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», это связано с монтажными работами по устройству контактной сети.

В выходные троллейбусы будут ходить следующим образом:

№12 - Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Труда – ДС «Юность» - АМЗ, обратно через ДС «Юность» - Алое поле – Энгельса;

№14 - ЧМК - Свердловский проспект - парк Гагарина, обратно - по улице Сони Кривой.

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №9, 18, 31, 34, 51, 71. Для экономии - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.