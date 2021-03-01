В Челябинске завершено голосование по объектам благоустройства на 2022 год

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В Челябинске завершено голосование по объектам благоустройства на 2022 год

В Челябинске завершено голосование по объектам благоустройства на 2022-й год. Общественные пространства будут создаваться в южноуральской столице по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Как сообщил в понедельник, первого марта, на аппаратном совещании в городской мэрии начальник управления ЖКХ Челябинска Александр Кочерещенко, итоги голосования, состоявшегося на платформе «Активный житель 74», будут подведены до конца сегодняшнего дня.

«Дальнейшее детальное обсуждение проектов будет производиться с помощью новой платформы обратной связи, разработанной минстроем РФ, с 26-го апреля по 31-е мая», - рассказал чиновник.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что после подведения итогов голосования надо будет уже определяться с эскизами проектов – совместно с главами городских районов.

Напомним, в Советском районе на рейтинговое голосование были выдвинуты следующие объекты: пешеходная зона на гостевом маршруте по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до ж/д вокзала (поэтапно); устройство на Театральной площади пандусов для обеспечения доступности маломобильных групп населения; пешеходная зона вдоль жилого дома №4 по улице Евтеева.

В Калининском районе рассматривались следующие общественные пространства: часть прогулочной зоны на улице Университетской набережной (от дома №14 по данной улице до Молодогвардейцев), в границах улиц Братьев Кашириных, Северо-Крымской, местного проезда, Чайковского; прогулочная зона на пересечении улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных; сквер имени Челюскинцев по улице Российской, 18.

В Курчатовском районе жителям предстояло определиться, какую из этих территорий они хотят видеть преображенной: участок Комсомольского проспекта от Молодогвардейцев до Ворошилова; территория между домами №36 по улице Каслинской и домом №5 по улице Кыштымской; территория напротив дома №10 по улице Пионерской (со стороны улиц).

В Металлургическом районе голосовать нужно было за один из этих объектов: территория по улице 50-летия ВЛКСМ между домами №7 и №11; пространство между домами №23 и №29 по улице Трудовой; сквер по улице Дегтярева, 96.

В Ленинском районе горожане должны были выбрать между двумя скверами: перед ДК «Станкомаш» и Энергетиков.

В Тракторозаводском районе – между территорией вблизи жилых домов №24, 26, 28, 30, 32 по улице Бажова; сквером Кудрявцева; территорией в районе домов №11, 13, 16 по улице Южноуральской.

В Центральном районе на рейтинговое голосование были выдвинуты территория, прилегающая ко дворцу спорта «Юность» (в границах улиц Красной, Труда и Свердловского проспекта); сквер на пересечении улиц Володарского и Труда у дома №173; сквер «Сосновка».