В челябинском горсаду имени Пушкина «законсервируют» песочные скульптуры. На такой смелый эксперимент организаторы фестиваля, ныне завершившегося, решились в этом году.

Как рассказали в управлении культуры Челябинска, для «консервации» композиций из песка будет использована особая технология по их сохранению.

«Мы создадим систему, которую применяют в Европе: построим деревянные каркасы, обтянем их армированной пленкой и закрепим брусками. Конструкция должна быть такой, чтобы между скульптурой и внешней средой оставалась воздушная прослойка, которая предотвратит замерзание или высыхание песка от воздействия холода», –пояснил директор фестиваля песочной скульптуры Иван Савенков.

В городском управлении культуры отмечают, что для России это уникальный опыт. По словам Ивана Савенкова, подобные работы проводились лишь со скульптурами на выставке у храма Христа Спасителя в Москве.

«В Челябинске песок очень твердый, и мы хотели попробовать его сохранить. За лето он хорошо пропекается, потому что солнечно и жарко. Все должно быть в порядке», – сказал скульптор. Он сообщил также, что весной следующего года каркасы демонтируют, а фигуры, при необходимости, реставрируют.

Напомним, в этом году фестиваль песочной скульптуры открылся в начале июня в городском саду имени Пушкина. Все фигуры из песка объединила тема сказок – в центре Челябинска возвели шестиметровый замок, создали Конька-Горбунка, Малыша и Карлсона, Бременских музыкантов, Золушку и других сказочных персонажей. Песок для скульптур везли из Кременкульского карьера, всего понадобилось около 800 тонн.

Как и в прошлом году, все скульптуры обрабатывали специальным раствором, который защищал их от дождя, ветра и вандалов. Площадку оформили эффектной декоративной подсветкой. Сказка из песка радовала горожан все лето. Каждые выходные на площадке организовывали развлекательные программы для детей и взрослых – выступали артисты, музыканты и фокусники, проходили мастер-классы и интерактивные спектакли. Фестиваль песочной скульптуры - без преувеличения - стал местом притяжения для челябинцев.