06.07.2023
Петр Конарев в очередной раз не сумел выйти из СИЗО
06.07.2023
В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино
06.07.2023
Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
06.07.2023
В Калининском районе Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
06.07.2023
Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
06.07.2023
Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной
В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузов из-за жары
05.07.2023
Шестого июля в Ашинском районе вновь ограничат движение на трассе М-5
28.06.2023
В Ашинском районе перекроют движение на М-5 из-за буровзрывных работ
22.06.2023
С 23 июня ограничат движение на трассе А-310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном
21.06.2023
В Ашинском районе перекроют движение на М-5 из-за буровзрывных работ
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023