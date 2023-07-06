В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузов из-за жары

В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузного транспорта на ряде участков федеральных трасс до вечера шестого июля в связи с высокими температурами воздуха, сообщает ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

По данным Челябинского Гидрометцентра, шестого июля днем в Челябинской области ожидается плюс 29-34 градуса.

Временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, на четырех федеральных автодорогах:

- трассе А-310 (Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном) на участке от 16 до 146 км,

- на Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) – участок 12–465 км,

- М-5 «Урал» (Москва – Челябинск) 1548–1871 км,

- М- 5 «Урал» (Челябинск – подъезд к Екатеринбург) – 11–130 км,

- «Иртыш» (Челябинск– Курган – Омск - Новосибирск подъезд к Тюмени) – 0–91 км,

- Р-354 (Екатеринбург – Курган) – 125 – 356 км,

- федеральная трасса Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган 125 км - 356 км;

Ограничения будут действовать с 12 до 20 часов.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.