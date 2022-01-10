В челябинской мэрии отчитались о строительстве детских садов

В Челябинске на контроле мэрии сейчас находится строительство 7 детских садов. Три учреждения дошкольного образования готовы к вводу в эксплуатацию более чем на половину. Об этом сегодня, 10 января, рассказал на аппаратном совещании в администрации города начальник управления капитального строительства Василий Беспалов.

По его словам, строительная готовность детского сада на ул. Горького, 25а составляет 66%. Детсад на ул. Бейвеля готов на 70% - в здании идёт черновая отделка и прокладываются внутренние инженерные коммуникации. А в микрорайоне «Манхэттен» готовность детского учреждения оценивается в 55%.

Кроме того, на улице А. Шмакова начались работы по установке свайного фундамента детского сада, строительство дошкольных учреждений продолжается в микрорайонах № 49 в Парковом, «Чурилово» (новый детсад будет рассчитан на 290 мест) и «Академ Риверсайд» (здесь садик сможет принять 300 детей).

Напомним, что всего в 2022 году в Челябинске планируют построить 9 детских садов, ещё как минимум четыре детсада мэрия выкупит у застройщиков.