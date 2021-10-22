В Челябинской области 330 классов отправлено на карантин по ОРВИ и 82 – по ковиду

В Челябинской области выросло количество классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), и изолированных как контактных по коронавирусной инфекции.

«В области 330 классов в 128 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Днем ранее было 309 классов в 124 школах.

Остается неизменным число учебных заведений, полностью закрытых по ОРВИ из-за большого числа заболевших учащихся. «Три сельские школы в Красноармейском, Каслинском и Троицком районах закрыты на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, семь образовательных организаций города Трехгорный переведены на дистанционную форму обучения из-за высокого уровня заболеваемости.

Существенно выросло количество классов в школах, находящихся на изоляции после контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 10 школах городов Снежинск, Южноуральск, Трехгорный, а также Октябрьского района 82 класса не обучаются в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. Накануне из-за ковида занимались дома ученики 49 классов в 12 школах городов Снежинск, Южноуральск, Трехгорный, Октябрьского района.

В детских садах выросло число групп, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом – 28 групп в 24 детских сада (днем ранее - 27 групп в 24 детских садах).

Количество детсадов, находящихся на карантине по ОРВИ, также увеличилось. «По причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находится 4 группы в 3 детских садах. Полностью на карантин по ОРВИ закрыты 3 дошкольных образовательных учреждения в Аргаяшском и Каслинском», - уточнили в минобрнауки. Днем ранее - одна группа и три детских сада.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 153 случая ковида у школьников (за прошедшие сутки – два школьника заболели).

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.