22.10.2021
В Челябинской области 330 классов отправлено на карантин по ОРВИ и 82 – по ковиду
22.10.2021
В Челябинской области - новый максимум по числу заболевших ковидом за сутки
22.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
22.10.2021
Гехт: Ситуация с обеспечение кислородом ковидных баз Челябинской области сложная, но контролируемая
22.10.2021
Миасские депутаты приняли к рассмотрению протест прокурора города
22.10.2021
ВТБ застрахует банковские счета абонентов ВТБ Мобайл от мошенников
В Челябинской области 330 классов отправлено на карантин по ОРВИ и 82 – по ковиду
21.10.2021
На четверть выросло число отправленных на карантин по ОРВИ классов в Челябинской области
20.10.2021
В Челябинской области выросло число классов, отправленных на карантин по ОРВИ
19.10.2021
Ковид изолирует все больше школьников в Челябинской области
18.10.2021
В Челябинской области выросло число классов и групп, отправленных на карантин
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021