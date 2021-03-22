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В Челябинской области 40 километров федеральных дорог защитят слоями износа

В Челябинской области обновят сорок километров федеральных автомобильных дорог. В работе по устройству слоев износа дорожного покрытия будет использована новейшая технология укладки.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал», работы развернутся на нескольких участках.

На трассе М-5 «Урал» защитят слоями износа участок с 1754-го по 1763-й километр в районе Златоуста и на выезде из Челябинска - с 1860-го по 1871-й километр (правый проезд).

На автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» обновят десятикилометровый участок возле села Миасское, с 37-го по 47-й километр.

На трассе А-310 приведут в нормативное состояние автомобильную дорогу с 80-го по 89-й километр возле Южноуральска.

Для устранения деформаций и трещин специалисты отфрезеруют изношенный верхний слой и уложат новое покрытие. При укладке будет использован новый метод – технология устройства тонкослойного защитного покрытия из горячей битумоминеральной смеси с использованием латексной эмульсии.

Принцип технологии заключается в том, что при нанесении на эмульсию асфальтобетонной смеси, температура которой составляет 140-160С, происходит резкое вскипание воды, находящейся в составе эмульсии. При этом водяные пары очень быстро выходят на поверхность слоя, как бы подтягивая за собой слой битума.

Таким образом, слой подгрунтовки впитывается в свежеуложенный асфальтобетон и очень прочно «припаривается» к основанию, тем самым обеспечивает идеальное сцепление между слоями.

Основные преимущества данной технологии - это гидроизоляция, улучшение микроровности покрытия и повышение коэффициента сцепления колеса с дорожным покрытием.

Также в рамках устройства слоев износа дорожники укрепят обочины, восстановят элементы обустройства автомобильной дороги.

Для повышения безопасности дорожного движения на всех участках нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами, в дорожном покрытии используют светодиодные катафоты КД-3 по типу «кошачий глаз», на пешеходных переходах установят оптоволоконные дорожные знаки с динамической индикацией.

Все работы будут завершены осенью этого года.