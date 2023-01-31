В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области закрыли на карантин 55 классов и одну школу в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

«По состоянию на 30 января 2023 года учебный процесс приостановлен в 55 классах 27 общеобразовательных организаций, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Полностью учебный процесс приостановлен в одной общеобразовательной организации».

Как уже сообщало агентство, сразу после новогодних каникул уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей школьного возраста снизился. Но затем постепенно число заболевших стало расти. Неделю назад на карантине было четыре класса в четырех школах.

В целом ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области характеризуется как эпидемическая.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников 7-14 лет выросла на 23,7%, но пока остается ниже эпидемического порога.

Напомним, решение о карантине принимает руководитель учебного заведения в случае отсутствия 20% учеников и более по причине по заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом.