Каникулы пошли на пользу: снизился уровень заболеваемости ОРВИ и ковидом среди южноуральцев

В Челябинской области снизился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией. Это объясняется разобщением организованных коллективов в новогодние праздники и снижением обращаемости населения за медицинской помощью в праздничные дни, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Общая заболеваемость ОРВИ соответствует уровню эпидемического порога, при этом по взрослому населению отмечается превышение на 45,6%. Среди детского населения уровень заболеваемости ниже эпидемического порога: дети школьного возраста – на 60,4%, дети 3-6 лет – 36,7%, дети до трех лет – 25,8%.

На первой неделе нового года заболеваемость ОРВИ снизилась во всех возрастных группах: среди взрослого населения - на 59%, детей 7-14 лет – 68,4%, дети 3-6 лет – 62,5% и детей до трех лет – 46%.

В регионе сокращается и заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Отмечалось снижение заболеваемости во всех возрастных группах: до года – на один случай, 1-6 лет – на пять случаев, 7-14 лет – на семь случаев, в группе 15-17 лет – на четыре случая. Среди взрослых снижение более заметно: в группе 18-29 лет – на 67,2%, 30-49 лет – на 54,9%, 50-64 лет – на 53,2%, 65 лет и старше – на 37,7%.

Напомним, по распоряжению главного санитарного врача в регионе развернуты широкомасштабные противоэпидемические мероприятия. С седьмого декабря введен карантин по гриппу и ОРВИ в больницах и учреждениях соцзащиты области.

Жителям советуют использовать защитные маски при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта.