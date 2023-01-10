10.01.2023
Консультация юриста: что делать родителям, если из-за погоды отменили занятия в школе
10.01.2023
Житель Троицкого района угнал машину знакомой челябинки, чтобы добраться до дома
10.01.2023
Стройотряды Челябинской области приступили к работам в Северске
09.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на десятое января (18+)
09.01.2023
Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату
09.01.2023
Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор
Каникулы пошли на пользу: снизился уровень заболеваемости ОРВИ и ковидом среди южноуральцев
02.01.2023
Грипп и ковид продолжают «гулять» по Челябинской области
22.12.2022
В Снежинске и Озерске школьники отправлены на дистант, а с 26 декабря – на каникулы
20.12.2022
В Челябинской области растет уровень заболеваемости гриппом, доминирует «свиной»
19.12.2022
В Челябинской области закрыли на карантин 878 классов в 29 школах и полностью 18 школ
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023