20.07.2023
ГИБДД устроит проверки на дорогах Челябинска
20.07.2023
Текслер: «Есть вопросы по ливневой канализации в Челябинске»
20.07.2023
В Чебаркуле наградили лучших работников «Уральской кузницы»
20.07.2023
Степной шмель залетел в горы Таганая
20.07.2023
В челябинском зоопарке установили причину смерти медведицы Забавы
19.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 июля (18+)
В Челябинской области 590 новорожденных попало в группу риска после скрининга
11.01.2023
У всех новорожденных Челябинской области берут анализы из пятки, чтобы выявить наследственные заболевания
05.01.2023
С 2023 года всех новорожденных будут обследовать на 36 опасных заболеваний
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023