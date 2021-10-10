В Челябинской области борьбу с ковидом продолжают более 10,7 тысячи жителей

В Челябинской области 10 тысяч 7209 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжают лечение на госпитальных базах и на дому, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 10 тысяч 629 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрирован 401 новый случай коронавирусной инфекции, что на 0,3% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 400, прирост 0,8%). Это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом.

За весь период пандемии лабораторно подтверждено 101 тысяча 80 случаев COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 283 пациента, переболевших ковидом (днем ранее 285). С начала пандемии 85 тысяч 421 житель сумел победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 27 жителей коронавируса. С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысяч 897 жителей. Из них три тысячи 627 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.