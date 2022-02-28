В Челябинской области четыре ковидных амбулаторных центра возвращаются к плановой работе

В Челябинской области четыре амбулаторных центра по приёму пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию возвращаются к плановой работе. Это связано со снижением уровня заболеваемости COVID-19.

Как пояснили в пресс-службе минздрава региона, с первого марта четыре ковидных амбулаторных центра возвращаются к плановой работе в связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 и сокращением числа обращений за медицинской помощью в центры.

В Челябинске к плановому приему пациентов вернутся три центра, которые были развернуты на базе: горбольницы № 5 (ул. 3-го Интернационала, 69), горбольницы №8 (пер. Артиллерийский, 2А) и городской поликлиники №8 (ул. Трашутина, 20).

В Магнитогорске к плановой работе возвращается городская больница №2 (ул. Уральская, 48).

Кроме того, приостанавливается круглосуточный приём в «ковидных поликлиниках» на базе областной больницы №2 (ул. Гагарина, 18) и горбольницы №9 (ул. 5-я Электровозная, 5). Пациентов будут принимать с восьми до 18 часов.

Ковидные амбулаторные центра продолжают работать в Челябинске:

- на базе городской клинической больницы №1 (грязелечебница, ул. Воровского, 9А, ежедневно с 9 до 18 часов),

- горбольнице № 2 (пр. Ленина, 82, вход со двора, будни, с 8 часов 30 минут до 18 часов, в выходные – с 9 до 15 часов);

- в поликлинике №2 ОКБ № 3 (пр. Победы, 376В, ежедневно с 8 до 18 часов),

- в поликлинике №1 ОКБ № 3 (пр. Победы 287А, ежедневно с 8 до 18 часов),

- в городской поликлинике № 5 (пр. Комсомольский, 36А, каб. 102 и 103, ежедневно с 9 до 18 часов),

- в ГКБ № 11 (ул. Дзержинского, 15, ежедневно с 9 до 18 часов).

- в женской консультации ГКБ №1 (ул. Днепропетровская, 11, ежедневно с 8 до 18 часов),

- ГКБ № 8 (ул. Горького, 18, 7 подъезд, будни с 9 до 16 часов);

- ГКБ № 6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, ежедневно, с 9 до 18 часов);

- Полимедика (ул. Полянка, 2А, будни – с 8 до 20 часов, выходные – с 9 до 17 часов).

«Ковидные» амбулаторные центры работают и в крупнейших городах области.

Так, пациентов с симптомами ковида ждут ежедневно с восьми до 16 часов в Миассе в ГБ №2 (ул. Ильменская, 81 и ул. Ильмен-Тау, 3) и в Троицке - в областной больнице (ул. Майская, 1).

Кроме того, ежедневно принимают заболевших жителей в Златоусте в горбольнице (ул. Бушуева, 16) с девяти до 18 часов.

Жители Магнитогорска могут обратиться в ГБ №1 им. Г.И. Дробышева (ул. Советская 219). Время приема в будние дни с девяти до 18 часов, в субботу с девяти до 16 часов, в воскресенье с девяти до 15 часов.

Актуальный график работы амбулаторных центров на странице минздрава области ВКонтакте.