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В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 44 тысячи

В Челябинской области с начала пандемии зарегистрировано 44 тысячи 98 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 285 новых случаев ковида, что чуть меньше аналогичного показателя предшествовавшего дня (днем ранее было выявлено 287 случая).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, накануне выписано 448 пациентов с ковидом (днем ранее выздоровели 412 человек). С начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 30 тысяч 673 южноуральца.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 16 случаев смерти пациентов с (днем ранее также 16). Десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и шесть - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались одна тысяча 642 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, у 746 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 896 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

По состоянию на 27 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 11 тысяч 741 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 11 тысяч 920).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.