В Челябинской области дети с диабетом будут бесплатно получать системы непрерывного мониторинга

В Челябинской области дети, у которых выявлен сахарный диабет I типа, будут бесплатно получать системы непрерывного мониторинга.

Как сообщает сегодня, третьего февраля, региональный минздрав, в настоящее время на Южном Урале тысяча 17 таких детей. Все несовершеннолетние получают необходимые препараты и состоят на учете у детских эндокринологов.

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Что касается флеш-мониторинга, то Челябинская область одной из первых в России начала обеспечивать юных пациентов данной группы инновационными сенсорными устройствами за счет регионального бюджета. В областном минздраве отмечают, что программа по приобретению и обеспечению детей умными приборами уникальна.

«Без прибора мы измеряли уровень сахара в крови около 13 раз в день! Огромное спасибо врачам ЧОДКБ, они нам очень помогают! Здесь и установят датчик, и настроят программы, и научат заполнять дневники, и будут контролировать лечение, дистанционно наблюдать за результатом. Сама возможность получить прибор бесплатно - это огромная радость! Это поможет нашим детям жить полноценно», - поделилась Людмила, мама 16-летней Алёны, которой диагноз «диабет I типа» поставили в шесть лет.