В Челябинской области эпидобстановка по ОРВИ и ковиду остается неблагополучной

Эпидемиологическая обстановка в Челябинской области по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и коронавирусной инфекции COVID-19 остается в Челябинской области неблагополучной.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирин Гехт на брифинге 26 августа.

«На 33-й неделе по ОРВИ показатель составил 65,2 на 10 тысяч населения. Это уровень прошлой недели и это говорит о том, что мы не растем и не снижаемся. На 5% отмечен рост среди детей, на 3% - снижение среди взрослых», - рассказала Ирина Гехт.

По коронавирусной инфекции заболеваемость составляет 2518,8 на 100 тысяч населения. При этом 63,8% заболевших дают четыре крупных территории: Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск. На долю областного центра приходится 38%. Прирост выше среднеобластного демонстрируют Челябинск, Магнитогорск и Копейск.

Среди заболевших 31% - ковидные пневмонии, 20,8% - бессимптомные, остальное - ковид-ОРВИ. Удельный вес пневмоний увеличился и составил 24%.

На 33-й неделе ковидом болело в основном взрослое население (92% среди всех заболевших). При этом отмечается рост заболеваемости в возрастной группе 30-49 лет (плюс 5%), а также среди лиц старше 65 лет (19%).

Отмечается снижение заболеваемости среди етей до года, от года до шести лет, среди подростков Заболеваемость среди медработников уменьшилась в 2,2 раза (вакцинировано 95% медиков).

Растет заболеваемость в семьях, в медорганизациях, в прочих организациях. «Большая часть заболевших посещали места общего пользования и ездили в общественном транспорте», – уточнила Ирина Гехт.