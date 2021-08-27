27.08.2021
В Челябинской области эпидобстановка по ОРВИ и ковиду остается неблагополучной
26.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 27 августа
26.08.2021
В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали эксгибициониста
26.08.2021
В Челябинской области полицейские присоединились к акции «Образование всем детям!»
26.08.2021
ООО «ММК-УГОЛЬ» окончательно перевооружило Центральную обогатительную фабрику
26.08.2021
В Челябинске стартовали дополнительные продажи билетов на контрольные прокаты фигуристов сборной России
В Челябинской области эпидобстановка по ОРВИ и ковиду остается неблагополучной
26.08.2021
Пока не принято решение, как пройдет празднование Дня города в Челябинске
26.08.2021
В Челябинской области смягчают ограничения на проведение массовых мероприятий
11.08.2021
В Челябинской области продолжают действовать ковидные ограничения по массовым мероприятиям
11.08.2021
Гетх: Решение по форме обучения студентов в Челябинской области должен принять совет ректоров
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021