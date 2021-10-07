В Челябинской области готовы ввести обязательную вакцинацию от ковида

В Челябинской области готовы ввести обязательную вакцинацию для ряда категорий жителей в случае ухудшения ситуации по коронавирусной инфекции COVID-9 и дефицита коечного фонда для лечения пациентов с ковидом.

«Многие регионы уже пошли по пути введения обязательной вакцинации. Если вопросы распространения инфекции, занятости коечного фонда будут нас настораживать, а мы уже близки к этому, я думаю, что соответствующие меры будут рассмотрены», - сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

На сегодня свободный коечный фонд, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе, не превышает 2% (всего открыто около 8,2 тысячи коек для больных ковидом). При этом уже две недели подряд регистрируется рост числа новых заболевших за сутки. На сегодня продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 10 тысяч 456 жителей с коронавирусом.

С 18 октября в области вводят запрет на посещение культурных, спортивных мероприятий для жителей без QR-кода. Но пока южноуральцы не спешат вакцинироваться.

«Пока мы не фиксируем резкого скачка числа желающих привиться. Ежедневно в области вакцинируются около трех тысяч человек первым компонентом и примерно две тысячи – вторым компонентом», - отметила Ирина Гехт.

В настоящий момент привито порядка 35% от всего взрослого населения – более 930 тысяч человек (изначально планировалась к сентябрю привить 60% или 1,6 миллиона жителей). Ревакцинировались более 30 тысяч человек. Вакцинация остается единственным способом остановить инфекцию.

«Уровень вакцинации у нас не достаточный для формирования иммунной прослойки в обществе, которая необходима для подавления распространения заболевания. Поэтому мы и дальше будем смотреть в сторону распространения практики QR-кодов, которая очень активно использовалась и другими странами в качестве мотивации к вакцинации и другими регионами России», - подчеркнула Ирина Гехт.

Кроме коронавируса, эпидемиологи прогнозируют в этом году и заболеваемость гриппом, причем два штамма ожидают. «Сегодня говорят об этом эпидемиологи и Главный санитарный врач страны, поэтому очень важно, прежде всего, детям привиться, - предупредила первый вице-губернатор. - Сегодня у нас пока только 20% привито из этой категории. Безусловно, и взрослым, тем, кто прошел вакцинацию от ковида, через месяц нужно привиться от гриппа. Вакцина есть в медучреждениях области».

В настоящий момент в Уральском федеральном округе обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции в отношении отдельных категорий введена в Свердловской области – для работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих (с пятого октября, постановление главного санитарного врача), а также у наших соседей в Пермском крае (с июля), Республике Башкортостан (с июня).