Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом

В Челябинской области пытаются сдержать рост распространения коронавирусной инфекции COVID-19, не вводя жестких запретов и ограничений.

Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение, согласно которому посещать культурные, развлекательные и спортивные мероприятия в области можно будет только при наличии QR-кода.

Такое решение принято на фоне растущего числа заболевших коронавирусом (в последние дни стало регистрироваться максимальное за весь период пандемии количество инфицированных за сутки). В предыдущие волны ковида эти учреждения просто закрывали, а массовые мероприятия отменялись. Жители вынуждены были все свободное время проводить дома. Сегодня не вводят таких жестких запретов.

«Региональным оперативным штабом принято решение о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек», - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Ограничения не распространяются на проведение массовых мероприятий при наличии у каждого из участников действующего QR-кода.

Новые правила вступят в силу через две недели - 18 октября. Значит, у жителей и предпринимателей есть возможность спокойно подготовиться.

Кроме того, принимаемые меры, связанные с допуском в различные учреждения и на различные мероприятия с QR-кодами, позволят не допустить введения более жестких ограничений и локдауна.

В области намерены привлечь волонтеров для помощи жителям с регистрацией на госуслугах, печатью QR-кодов.

Пока ограничительные меры в Челябинской области направлены лишь на конкретные сферы. Во многих регионах страны уже введён доступ по QR-кодам в сферу общепита.

Сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Как отметил премьер, на сегодня динамика распространения коронавирусной инфекции по стране вызывает серьезное беспокойство.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, на сегодня в связи с пандемией отменены массовые мероприятия по всей стране. По ее словам, в настоящий момент нет никаких оснований для проведения массовых мероприятий в связи напряженной ситуацией по коронавирусу.

Напомним, в Челябинской области уже несколько дней подряд регистрируются новые максимумы по числу подтверждаемых ежесуточно случаев ковида и по смертности от коронавируса за день. По состоянию на четвертое октября продолжают лечение в больницах и амбулаторно дома более 10 тысяч жителей. Из общего числа госпитализированных пациентов с коронавирусом 94% не были привиты.

При этом южноуральцы не особо торопятся вакцинироваться от ковида. На сегодняшний день в области вместе с населением ЗАТО первым компонентом вакцинировано 929 тысяч 850 человек, что составляет 57,4% от плана (было изначально запланировано к сентябрю привить 60% взрослого населения). Повторно вакцинировалось почти 26 тысяч жителей.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт отмечала, что в дальнейшем регион намерен придерживаться логики, что непривитым людям будет менее удобно жить, чем привитым. И эти установки действуют по всей стране. До жителей пытаются довести главную мысль, что только выработка коллективного иммунитета (минимум 60% привитых, а эпидемиологи считают, что нужно не менее 85%) может остановить распространение мутирующего и становящегося все более коварным коронавируса.