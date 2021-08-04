В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов

В связи с установившимися высокими температурами воздуха в Челябинской области на трое суток введено ограничение на движение большегрузных автомобилей по региональным трассам.

По данным Челябинского Гидрометцентра, четвертого и пятого августа в южных районах области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 36-37 градусов. Шестого августа на юге региона воздух прогреется до плюс 30 градусов.

В пресс-службе УпрДор «Южный Урал» сообщили, в связи аномально высокими температурами воздуха вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, по региональным дорогам.

Так, четвертого августа ограничение будет действовать до 22 часов, пятого августа – с 11 до 22 часов, шестого августа – с 11 до 18 часов.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. «Такие меры принимаются в целях сохранения дорожного покрытия, так как при высоких температурах воздуха и под тяжестью большегрузных машин асфальт подвергается сильной деформации», - пояснили в министерстве.

По всем вопроса можно обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.