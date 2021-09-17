В Челябинской области ковид не спешит сдавать занятые позиции

>В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 364 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,3% меньше аналогичного показателя предыдущего дня. В течение текущей недели ежедневно регистрируется по 364-365 случаев ковида. За весь период пандемии лабораторно подтверждено 92 тысячи 711 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 273 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 274). С начала пандемии 79 тысяч 307 жителей сумели победить коварную болезнь.

Сохраняется на высоком уровне и число умирающих от ковида. За прошедшие сутки скончалось 22 пациента с ковидом (днем ранее – 21). С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысячи 370 жителей. Из них три тысячи 100 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому восемь тысяч 992 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – восемь тысяч 923 человека).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.