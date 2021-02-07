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07.02.2021 14:09
В Челябинской области мокрый снег и похолодание привели к гололеду на дорогах

На территории Челябинской области мокрый снег с дождем в субботу и резкое похолодание в ночь на воскресенье привели к образованию гололеда на дорогах.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки прошел мокрый снег с дождем, ночью – мокрый снег, переходящий в снег. Выпало от 0,4 до 14 миллиметров осадков. ,0 мм). Порывы ветра достигали 18-19 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустился до минус 11-18 градусов. В отдельных районах отмечались туманы, метели, ночью налипание мокрого снега провода, на дорогах гололедица.

По данным регионального миндортранса, сильный снегопад прошёл ночью в центральных и северных районах области.

Из-за неблагоприятных погодных условий на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля) было ограничено движение для большегрузов с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Ограничения действовали с 21:30 часов шестого февраля до восьми утра седьмого февраля.

В группе «Трасса М-5 Уфа-Челябинск» ВКонтакте пользователи сообщают о пробках на М-5 в районе Златоуста в сторону Уфы, пробке на дороге от Чебаркуля до Миасса, на спусках и подъемах в районе Уреньги. «На трассе М5 по направлению Уфа-Челябинск большая пробка от поворота Нижние Лемезы до границы и после границы еще одна пробка ближе к Аше. Стоят в основном фуры, легковых машин мало», - сообщает Гульдария. «От Улу-Теляка до Аши пробка», - предупреждает Владислав. «В район Златоуста стоят фуры, легковые едут, кто может. Дорожники сыпят, так как фуры шлифуют, не могут подняться», - делится Сабина.

Сегодня днем региональные дороги Челябинской области расчищают 170 единиц техники, уточнили в миндортрансе.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей отказаться в выходные от поездок на автомобиле, в случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Автор: Любовь Юрина
ГИБДД по Челябинской области
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Гололед
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В Челябинске откроется фотовыставка «О, спорт, ты - мир!»
02.02.2021 15:08
В Челябинской области из новогодних ёлок начали изготавливать евродрова
02.02.2021 15:03
В Челябинской области 18 соцучреждений останутся на превентивной изоляции по 19 февраля
02.02.2021 14:29
Полицейский из Екатеринбурга, который насмерть сбил пенсионерку в Челябинске, был трезв
02.02.2021 13:25
В Челябинской области сокращается уровень регистрируемой безработицы
02.02.2021 13:18
Из-за уплотнительной застройки в России хотят упростить требования к фото для техосмотра
02.02.2021 13:14
В Челябинской области из-за непогоды выведут дополнительные экипажи ДПС на М-5
02.02.2021 13:10
Не хочу платить: Охлобыстин призвал к смертной казни
02.02.2021 13:09
Никита Михалков приостановил финансовую помощь вдове Алексея Баталова
02.02.2021 12:59
Челябинский симфонический оркестр приглашён на Мальтийский фестиваль
02.02.2021 12:55
В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов по М-5
02.02.2021 12:53
Роспотребнадзор: Митрофановское кладбище не должно функционировать
02.02.2021 12:41
АГК обновила парк подземной техники на руднике «Чебачий»
02.02.2021 12:38
Челябинская область получила меньше вакцины от ковида, чем ожидала
02.02.2021 12:19
«Закладчику», задержанному в Коркино, грозит пожизненный срок
02.02.2021 12:03
Будущие силовики Челябинска совершили восхождение на легендарный хребет Зюраткуль
02.02.2021 12:01
Минпромторг предложил перечислять нуждающимся деньги на продукты
02.02.2021 11:38
В Челябинской области с начала пандемии умерло более 1,7 тысячи жителей с ковидом
02.02.2021 11:29
Челябинское УФАС выдало предупреждение городской администрации
02.02.2021 11:28
Южноуральцы могут пожаловаться на проблемы с записью на вакцинацию через госуслуги
02.02.2021 11:18
В селе Тюбук только стрельба по колесам смогла остановить пьяного водителя
02.02.2021 11:10
ЧМК заплатит почти 150 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс
02.02.2021 10:53
Выставка «Сокровища Востока» в Челябинске работает последнюю неделю
02.02.2021 10:39
Байбак из Исторического музея поздравил сородичей с Днем сурка
02.02.2021 10:33
В Челябинской области для таганайских лосей закупили два центнера соли
02.02.2021 10:31
В Аше подросток-нарушитель, пытаясь скрыться от ГИБДД, устроил гонки на воде
02.02.2021 10:11
Во вторник в Челябинской области снег и изморозь
02.02.2021 09:19
Анонсы событий и мероприятий на второе февраля
01.02.2021 20:35
В Челябинской области привито от ковида почти 16 тысяч жителей
01.02.2021 19:26
В Челябинской области сняли еще часть ковидных ограничений
01.02.2021 18:42
Акции протеста в Челябинске могут дать рост заболеваемости ОРВИ и ковидом
01.02.2021 18:17
В Челябинске 22 тысячи семей переехали в новые квартиры при помощи ипотеки Сбербанка
01.02.2021 17:50
Пенсионеров Карабаша ввели в заблуждение по поводу вакцинации от ковида
01.02.2021 17:06
ВТБ снизил до 20% первый взнос на ипотеку по двум документам
01.02.2021 16:56
Челябинцы обсудят книгу Экзюпери, которая изменила мир
01.02.2021 16:53
Из-за снегопада на трассы Челябинской области будут выведены дополнительные экипажи ДПС
01.02.2021 16:38
Магнитогорца будут судить за передачу взятки полицейскому
01.02.2021 16:19
Челябинский юрист-эколог намерен добиться закрытия Митрофановского кладбища
01.02.2021 16:05
Прокуратура ищет южноуральцев, которым организация задолжала 1,7 млн
01.02.2021 16:04
Сенатора Маргариту Павлову пригласили обсудить всероссийскую вакцинацию
01.02.2021 16:03
В Челябинской области две группы в детсадах Коркино изолировали как контактных по ковиду
01.02.2021 15:23
Южноуральские полицейские спасли замерзающую на трассе мужчину и женщину
01.02.2021 15:19
Челябинский театр готовится удивить зрителя знаменитым «Фаустом»
01.02.2021 14:42
ММК усовершенствовал систему обратной связи с клиентами
01.02.2021 14:22
В Челябинской области троица расстреляла водителя из-за его кроссовера
01.02.2021 14:20
Наталья Котова поручила включить в план уборки городскими подрядчиками «чужую» улицу
01.02.2021 14:14
Челябинцы жалуются на вонючий смог: Министры уехали, можно и за старое браться
01.02.2021 13:37
Штормовое предупреждение для южноуральцев на второе февраля
01.02.2021 13:33
ММК первого февраля отмечает 89-й день рождения
01.02.2021 13:14
Коммунальщики Челябинска очистят крыши домов от наледи и снега
01.02.2021 13:12
С первого февраля проиндексирован ряда социальных пособий
01.02.2021 12:53
В центре Челябинска поселилась краснокнижная утка-мандаринка
01.02.2021 12:47
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор о важности борьбы с ненавистью в сети Интернет
01.02.2021 12:43
Южноуральские дзюдоисты не позволили увезти Кубок губернатора из региона
01.02.2021 12:26
Наталья Котова обнаружила проблемные участки в центре Челябинска
01.02.2021 12:15
Силовики назвали точное количество задержанных на акции за Навального в Челябинской области
01.02.2021 12:05
После covid-19 ученые изучат бессимптомный грипп
01.02.2021 12:04
Медведев рассказал об отключении России от глобальной сети
01.02.2021 12:03
С 1 февраля в России запретили мат в соцсетях
01.02.2021 12:02
Орёл не допустит подрезки деревьев в Ленинском районе «под карандаш»
01.02.2021 11:45
В Челябинской области за сутки выздоровело в два раза больше пациентов с ковидом, чем заболело
01.02.2021 11:44
Дело чиновницы южноуральского минздрава, которую поймали при получении взятки, передано в суд
01.02.2021 11:33
Олег Извеков: Стратегия развития Челябинска-2035 получается по-настоящему народной
01.02.2021 11:31
Челябинские власти заявили об устойчивом снижении безработицы
01.02.2021 11:28
В Историческом музее открылась фотовыставка «Путь к коммунизму, или дорога к счастью»
01.02.2021 11:25
После несогласованной акции за Навального полиция Челябинска возбудила уголовное дело
01.02.2021 11:06
В Копейске возбудили дело о махинациях с помещением для дошкольного учреждения
01.02.2021 11:03
Челябинский хоккеист, получивший травму на тренировке, идет на поправку
01.02.2021 10:56
В Челябинске введен единый пересадочный билет, который будет действовать в городском транспорте в течение часа
01.02.2021 10:52
В феврале жителей Челябинской области ждет трехдневная рабочая неделя
01.02.2021 10:51
В четырех городах Челябинской области продлены НМУ
01.02.2021 10:14
В Челябинской области за выходные выявлено 559 случаев ковида
01.02.2021 10:05
В Еманжелинском районе в ДТП с участием четырех иномарок погиб водитель
01.02.2021 09:54
В понедельник синоптики обещают сильное отложение изморози
31.01.2021 21:26
Андрей Фалейчик пообещал жителям копейского Кадровика решить проблему с коллектором
31.01.2021 17:55
Челябинские силовики сдержали натиск неуправляемой толпы, вышедшей на акцию за Навального