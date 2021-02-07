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В Челябинской области мокрый снег и похолодание привели к гололеду на дорогах

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В Челябинской области мокрый снег и похолодание привели к гололеду на дорогах

На территории Челябинской области мокрый снег с дождем в субботу и резкое похолодание в ночь на воскресенье привели к образованию гололеда на дорогах.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки прошел мокрый снег с дождем, ночью – мокрый снег, переходящий в снег. Выпало от 0,4 до 14 миллиметров осадков. ,0 мм). Порывы ветра достигали 18-19 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустился до минус 11-18 градусов. В отдельных районах отмечались туманы, метели, ночью налипание мокрого снега провода, на дорогах гололедица.

По данным регионального миндортранса, сильный снегопад прошёл ночью в центральных и северных районах области.

Из-за неблагоприятных погодных условий на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля) было ограничено движение для большегрузов с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Ограничения действовали с 21:30 часов шестого февраля до восьми утра седьмого февраля.

В группе «Трасса М-5 Уфа-Челябинск» ВКонтакте пользователи сообщают о пробках на М-5 в районе Златоуста в сторону Уфы, пробке на дороге от Чебаркуля до Миасса, на спусках и подъемах в районе Уреньги. «На трассе М5 по направлению Уфа-Челябинск большая пробка от поворота Нижние Лемезы до границы и после границы еще одна пробка ближе к Аше. Стоят в основном фуры, легковых машин мало», - сообщает Гульдария. «От Улу-Теляка до Аши пробка», - предупреждает Владислав. «В район Златоуста стоят фуры, легковые едут, кто может. Дорожники сыпят, так как фуры шлифуют, не могут подняться», - делится Сабина.

Сегодня днем региональные дороги Челябинской области расчищают 170 единиц техники, уточнили в миндортрансе.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей отказаться в выходные от поездок на автомобиле, в случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.