Анонсы событий и мероприятий на 6-8 февраля

Ученые выяснили, как коронавирус появился в Китае

В жилом доме Челябинска загорелась проводка сразу на шести этажах, есть пострадавшие

С начала пандемии с ковидом справились 36,5 тысячи южноуральцев

В Челябинской области пройдет VI международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом

И «Лицедеи», и музыка, и театр…

В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК

Несмотря на непогоду, в Челябинской области стартовал этап Кубка мира по сноуборду

Южноуральцев предупреждают о резком похолодании, усилении ветра и падении давления

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – резкое понижение температуры воздуха, порывистый ветер и значительное падение атмосферного давления. Ситуация на дорогах может осложниться.

По данным Челябинского Гидрометцентра, вечером шестого февраля, ночью и днем седьмого февраля в отдельных районах области ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Вечером шестого февраля и ночью седьмого февраля прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до минус 15-20 градусов, при прояснении – до минус 25 градусов (днем в субботу были плюсовые температуры). В ночь на понедельник мороз усилится – до минус 22-27 градусов

Ветер усилится, местами его порывы будут достигать 25 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление на 20 единиц ниже норму – 721 миллиметр ртутного столба. Ночью оно понизится до 716 миллиметров ртутного столба, днем в воскресенье повысится до 726 миллиметров ртутного столба.

Пониженное атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников и людей с заболеваниями суставов.

Влажно-прохладная погода на фоне очень низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

На дорогах сильная гололедица. Такие погодные условия могут стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах. Водителей просят быть внимательными на трассах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

В УпрДор «Южный Урал» оповестили все подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание федеральных автомобильных дорог. Дорожными службами принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Спецтехника находится в рабочем режиме, имеется полный запас противогололедных материалов.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области отметили, в связи с резким прогнозируемым похолоданием в ночь на воскресенье на региональные дороги будет выведено 210 единиц техники. Во время снегопада будет производиться патрульная очистка и обработка ПГМ.

Дежурство на федеральных и региональных трассах ведется круглосуточно.

Водителей просят быть внимательными и осторожными в пути, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.