Южноуральцев предупреждают о резком похолодании, усилении ветра и падении давления
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – резкое понижение температуры воздуха, порывистый ветер и значительное падение атмосферного давления. Ситуация на дорогах может осложниться.
По данным Челябинского Гидрометцентра, вечером шестого февраля, ночью и днем седьмого февраля в отдельных районах области ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах.
При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.
Вечером шестого февраля и ночью седьмого февраля прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до минус 15-20 градусов, при прояснении – до минус 25 градусов (днем в субботу были плюсовые температуры). В ночь на понедельник мороз усилится – до минус 22-27 градусов
Ветер усилится, местами его порывы будут достигать 25 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.
Атмосферное давление на 20 единиц ниже норму – 721 миллиметр ртутного столба. Ночью оно понизится до 716 миллиметров ртутного столба, днем в воскресенье повысится до 726 миллиметров ртутного столба.
Пониженное атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников и людей с заболеваниями суставов.
Влажно-прохладная погода на фоне очень низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.
На дорогах сильная гололедица. Такие погодные условия могут стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах. Водителей просят быть внимательными на трассах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.
В УпрДор «Южный Урал» оповестили все подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание федеральных автомобильных дорог. Дорожными службами принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Спецтехника находится в рабочем режиме, имеется полный запас противогололедных материалов.
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области отметили, в связи с резким прогнозируемым похолоданием в ночь на воскресенье на региональные дороги будет выведено 210 единиц техники. Во время снегопада будет производиться патрульная очистка и обработка ПГМ.
Дежурство на федеральных и региональных трассах ведется круглосуточно.
Водителей просят быть внимательными и осторожными в пути, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.
О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.