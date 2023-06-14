В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО

В Челябинской области на 50 процентов увеличили грантовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), оказывающих помощь военнослужащим и их семьям. С соответствующе инициативой выступил губернатор Алексей Текслер.

Ранее глава региона анонсировал конкурс губернаторских грантов для НКО, которые оказывают поддержку военнослужащим и их семьям, южноуральцам, которые возвращаются из зоны СВО, жителям подшефных территорий.

«Сейчас очень важно поддержать наших ребят, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, их родных и близких. У наших некоммерческих организаций очень много хороших проектов, которые дополняют работу органов власти, социальных служб, медицинских организаций», – подчеркнул Алексей Текслер.

На конкурс было подано 90 заявок. «Проекты, поданные на конкурс, охватывают два грантовых направления: развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников - четыре проекта, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан - 86 проектов», - рассказали в фонде поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

В связи с большим количеством поступивших проектов Алексей Текслер принял решение увеличить финансирование в полтора раза. «Из-за большого числа заявок мы увеличиваем бюджет конкурса наполовину», - распорядился губернатор.

По результатам конкурса будет поддержано 20 проектов на общую сумму свыше 22 миллионов рублей. Проекты предполагают совместную с властями работу по реабилитации военнослужащих и ветеранов, поддержке вынужденных переселенцев, профилактике алкоголизации, оказанию юридической и бытовой помощи военнослужащим и их семьям.

«Когда-то все большие социальные проекты начинались с идей. Они появлялись у людей, неравнодушных к чужой беде, готовых жертвовать силами и временем ради помощи другим. Мы их усилия вовремя заметили, поддержали. И теперь, например, без «Другой медицины» и «Звездного дождя» уже сложно себе представить некоммерческий сектор нашей области. Их дело знают и ценят», - отмечал Алексей Текслер, объявляя конкурс.

Реализация инициатив начнётся уже с первого июля. Так, АНО «Другая медицина» будет оказывать неотложную и терапевтическую стоматологическую помощь вынужденным переселенцам и семьям военнослужащих. Общественная организаций «Пища жизни» продолжит обеспечивать горячим питанием жителей ЛНР и ДНР. Полный список победителей конкурса можно увидеть на сайте грантыгубернатора74.рф.

В 2023 году конкурсы грантов губернатора Челябинской области для НКО проходят при софинансировании Фонда президентских грантов.

Как отмечал губернатор в обращении к Заксобранию, Челябинская область традиционно вошла в пятерку передовых регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, а социально ориентированные НКО региона находятся в лидерах по количеству грантов Президента.

В 2022 году в рамках конкурсов на получение грантов губернатора Челябинской области более 330 социально значимых инициатив получили поддержку.

В 2023 году в 2,5 раза увеличили объемы финансовой поддержки муниципальных проектов.

«Для СОНКО, реализующих значимые для округа проекты, на 2023 год в бюджете Миасского городского округа предусмотрено более 1,5 миллиона рублей, - отметил глава округа Егор Ковальчук. - Будем поддерживать и тщательно отбирать проекты».