В Челябинской области на детском кладбище Синташты нашли череп козла

Жертвенник с козьим черепом и оградительный ров нашли в этом сезоне в ходе раскопок комплекса захоронений С-VI на Ситнташте, известного как детское кладбище (заповедник «Аркаим» Челябинская область).

Могильная яма. Синташта

Как сообщает пресс-служба Аркаима, в этом году экспедиция дошла до границ северного участка захоронений, обозначенного рвом.

«Ров на погребальных комплексах эпохи бронзы является важным элементом погребальной архитектуры. Он обладает сразу несколькими функциями, это некая граница, которая отделяет «мир мертвых» от «мира живых». С утилитарной точки зрения – отсюда брали землю для создания насыпей, в то же время ров служил водоотводом во время дождей и паводков, - рассказала сотрудница музея-заповедника «Аркаим», одна из руководителей раскопа Анастасия Букачёва. - Наконец, ров был местом для проведения ритуалов».

По ее словам, специалисты в ходе раскопок нашли в этом месте следы поминальных обрядов: набросы костей, оставшихся от жертвоприношения животных, прокалы Уникальной стала и находка жертвенника с козьим черепом.

Жертвенник

Жертвенные обряды были широко распространены в древности, однако гораздо чаще для этих целей использовали коров или лошадей. Останки мелкого рогатого скота — овцы или козы – более характерны для детских кладбищ.

​Детское кладбище

Также археологам удалось найти еще две новые, ранее не зафиксированные детские могилы. Внешне они не отличаются от предыдущих: небольшие ямы прямоугольных очертаний вытянутой формы по линии север-юг с деревянными перекрытиями. К сожалению, останки похороненных практически полностью разложились – фрагменты костей сохранились лишь на бронзовых браслетах.

Бронзовый браслет

Таким образом, за четыре летних полевых сезона археологами было исследовано 300 квадратных метров (в этом году – 100). В общей сложности обнаружено 24 захоронения, 23 из которых – детские.

Экспедиция завершилась, но работа ученых продолжится. В ближайшее время произведут анализы всех находок, в том числе почвы из нового раскопа, затем артефакты отправятся на реставрацию. Посетители смогут увидеть их лишь в 2024 году в музее заповедника.

Отметим, экспедиция прошла в рамках проекта «Синташтинский феномен» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.