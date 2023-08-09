09.08.2023
В Челябинской области на детском кладбище Синташты нашли череп козла
09.08.2023
Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева
09.08.2023
В Челябинской области осуждена жительница ХМАО, перевозившая два кг наркотиков
09.08.2023
На ММК определили лучшие локомотивные бригады 2023 года
09.08.2023
ММК внедрил цифрового двойника гидросистемы
09.08.2023
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Электросварочной
В Челябинской области на детском кладбище Синташты нашли череп козла
28.07.2023
Рыцарские турниры и сражения башкирских батыров: стартует VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».
03.07.2023
Коллекцию традиционного свадебного костюма увидят посетители этнофестиваля «Аркаим»
29.05.2023
На Аркаиме открыли мемориальную доску основателю заповедника
10.05.2023
В майские праздники Аркаим пользовался большой популярностью у туристов
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023