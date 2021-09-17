В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыт 371 класс, по ковиду – 13

В Челябинской области продолжает расти число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и количество классов, изолированных как контактных с заболевшим коронавирусной инфекцией.

«На карантин по ОРВИ закрыт 371 класс в 118 школах по области», - сообщили в минобрнауки. Накануне не учились учащиеся 285 классов в 95 школах.

«Полностью закрыты на карантин по ОРВИ девять школ, преимущественно сельских: в Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Красноармейском, Чебаркульском муниципальных районах и Озерском городском округе», - уточнили в ведомстве.

В детских садах по причине острой респираторной вирусной инфекции не закрыта ни одна группа.

Кроме того, в области растет число классов, изолированных как контактных с заболевшим коронавирусом.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 10 школах региона 13 классов прервали свое обучение в стенах школы», - рассказали в минобрнауки. В начале недели были изолированы только два класса в Сосновском районе и Трехгорном.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находится 15 групп (в начале недели – 20 групп, накануне – 18 групп).

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 50 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.