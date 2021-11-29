В Челябинской области на карантине по ОРВИ – 399 классов, по ковиду - шесть

В Челябинской области продолжает расти число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Ученики шести классов изолированы как контактные с больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В области 399 классов в 111 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. В пятницу на карантине были 334 класса в 99 школах области. Прирост – 19,5%.

Кроме того, в полном составе отправлены на карантин по ОРВИ пять школ в четырех территориях: Варненский, Красноармейский и Чебаркульский районы, а также Златоуст.

Ученики шести классов после контакта с больным коронавирусом вынуждены учиться дистанционно. «Шесть классов (в Снежинске, Южноуральске, а также в Кунашакском, Красноармейском, Кусинском районах) изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом», - пояснили в пресс-службе минобрнауки. Днем ранее – три класса в Снежинске, Кунашакском и в Красноармейском районах.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 220 случаев ковида у школьников (за прошедшие сутки восемь школьников заболели).

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся три группы в трех детских садах: в Челябинске и Пластовском район.

По причине острой респираторной вирусной инфекции в дошкольных учреждениях находятся на карантине две группы.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), то контактного ребенка также нужно оставить дома.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.