В Челябинской области на карантине по ОРВИ остаются одна школа и 29 классов

В Челябинской области существенно сократилось число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«В Челябинской области 29 классов в 14 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Кроме того, одна школа в Троицком районе пока еще остается на карантине по причине высокой заболеваемости ОРВИ. Днем ранее на карантине были 91 класс в 37 школах области и полностью одна школа.

Изолированных по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом классов нет.

На дистанционную форму обучения переведены учащиеся одной образовательной организации региона в Каслинском районе.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся три группы в трех детских садах: две в Челябинске и одна в Златоусте.

Карантина по причине острой респираторной вирусной инфекции в детских садах нет.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), то контактного ребенка также нужно оставить дома.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.