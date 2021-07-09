В Челябинской области набирают добровольцев для помощи в тушении лесных пожаров на юге региона

Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России» открывает штаб добровольцев в Челябинске для оказания посильной помощи пострадавшим от лесных пожаров на юге региона, сбора гуманитарной помощи и помощи в тушении лесных пожаров.

На базе штаба будут сформированы отряды, готовые по призыву глав муниципальных образований Челябинской области выехать в районы, охваченные огнем, для выполнения работ по предупреждению распространения лесных пожаров.

Союз добровольцев России призывает всех неравнодушных жителей Челябинской области подключиться к работе штаба.

Контактный телефон: +7 (926) 419-60-19, Виктор Викторович Романов.

Адрес: Челябинск, Металлургический район, улица Черкасская, 2-А.

Напомним, стихия бушует на юге региона (в Нагайбакском, Карталинском и Увельском районах) со второй половины дня восьмого июля. Есть угроза распространения огня на населенные пункты. В одном из них, поселке Джабык, сгорели сорок жилых и 23 дачных дома. Люди были эвакуированы в безопасные места. Трое жителей получили легкие ожоги.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел в регионе режим ЧС.

Тушение огня осложняет сильный ветер, который к тому же меняет направление. На некоторых участках возникают повторные возгорания.

Общая площадь, охваченная огнем, в трех районах Челябинской области составляет четыре тысячи 800 гектаров, по данным авиации.