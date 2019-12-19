В Челябинской области начал циркулировать вирус гриппа А. Его появление специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили на прошлой неделе.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на Южном Урале оценивается как неэпидемическая, тем не менее произошел сезонный подъем заболеваемости, что вызвано циркуляцией РС-вирусной инфекции, риновирусов и вирусов парагриппа.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Челябинской области, за последнюю, 50-ю неделю этого года в регионе зарегистрировано 24 тысячи 648 случаев ОРВИ, что ниже показателей предыдущей недели на 2,1 процента.

Незначительное снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 10,3 процента среди представителей всех возрастных категорий.

В связи с сезонным ростом заболеваемости респираторными инфекциями и внебольничной пневмонией для профилактики заражения Роспотребнадзор рекомендует южноуральцам избегать контакта с больными людьми с признаками респираторной инфекции (насморком, кашлем, чиханием); соблюдать меры личной профилактики; следить за своим здоровьем (стресс, переохлаждение, нарушение режима питания, сна могут способствовать снижению иммунитета и заболеванию).

В закрытых помещениях жителям Челябинской области рекомендуют обеспечить оптимальный температурный режим, регулярно проводить влажную уборку с моющими средствами и проветривание.

Пневмонии, обусловленные пневмококковой, гемофильной инфекцией и вирусами гриппа, можно предупредить путем вакцинации. Прививки против этих инфекций входят в национальный календарь профилактических прививок и проводятся в медицинских организациях.

Управление Роспотребнадзора обращается к родителям, чьи дети посещают образовательные организации: если ваш ребенок заболел, не отправляйте его в детский коллектив, своевременно вызывайте врача на дом, ведь любой заболевший может явиться источником инфекции для других.