В Челябинской области начались проверки аттракционов

Специалисты управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства Челябинской области держат на контроле безопасности аттракционов. Гигантские качели и детская мягкая игровая комната с лабиринтом зарегистрированы 28 мая в региональной базе данных аттракционов, которую ведет управление Гостехнадзора минсельхоза. Это уже 16-й и 17-й аттракционы, которые поставлены на учёт в соответствии с новыми правилами регистрации аттракционов, утвержденными чуть больше года назад.

С наступлением лета у сотрудников Гостехнадзора Челябинской области прибавилось забот: начинают работать развлекательные аттракционы, которые необходимо зарегистрировать в соответствии с новыми правилами и требованиями. Обязательная регистрация в 2021 году нужна только тем аттракционам, которые вновь вводятся в эксплуатацию.

Процесс регистрации состоит из двух этапов: сначала проверяются документы на каждый аттракцион, потом инспекторы выезжают на место установки аттракциона для визуального осмотра и проверки соответствия аттракциона всем требованиям.

«По документам осуществляется идентификация аттракциона, соответствие его всем техническим требованиям, предусмотренным законодательством. Если по документам всё нормально, назначаем дату осмотра. Обязательно производится пробный запуск, без пассажиров. Среди аттракционов, которые мы проверяем перед регистрацией, есть и такие, которые изготовлены до 2018 года. Уже видно, что есть ответственные эксплуатанты, которые заинтересованы в том, чтобы работать по закону и безопасно, есть менее ответственные эксплуатанты», - рассказал заместитель начальника отдела по регистрации аттракционов управления Гостехнадзора минсельхоза региона Дмитрий Сидорченко.

В качестве примера ответственного отношения к безопасности предоставляемых услуг можно назвать оперативное устранение недостатка, обнаруженного инспекторами Гостехнадзора в ходе проверки колеса обозрения в одном из развлекательных парков Челябинска. На этом аттракционе отсутствовали специальные редукторы для ручного проворачивания колеса обозрения с целью высадки пассажиров в случае отключения электричества на объекте. Владелец аттракциона сразу организовал изготовление двух редукторов-лебедок на одном из механических заводов, и в итоге аттракцион был зарегистрирован.

Добавим, прошедший государственную регистрацию аттракцион «украшается» специальным государственным регистрационным знаком, который устанавливается на входе в аттракцион. На этом знаке размещен уникальный QR-код, с помощью которого отдыхающие при желании смогут узнать всю информацию об этом месте развлечения.