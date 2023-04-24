24.04.2023
Металлурги Кыштымского медеэлектролитного завода отмечены госнаградами
24.04.2023
В Челябинской области накануне Красной горки поженились 332 пары
24.04.2023
Открытие сезона на Аркаиме посвятят основателю заповедника Геннадию Здановичу
24.04.2023
График работы Почты России в майские праздники изменится
24.04.2023
В Челябинской области посчитали курильщиков
24.04.2023
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
В Челябинской области накануне Красной горки поженились 332 пары
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023