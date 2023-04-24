В Челябинской области накануне Красной горки поженились 332 пары

В Челябинской области накануне Красной горки – праздника весны и обновления, который отмечается в России в первое воскресенье после Пасхи и в этом году пришелся на 23 апреля, - поженились 332 пары.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС региона, 134 семьи из этого числа были созданы 21 и 22 апреля, в пятницу и субботу, в столице Южного Урала.

На Руси считалось, что свадьба, сыгранная на Красную горку, является залогом счастливых и крепких отношений между супругами.

Отметим, после Красной горки в течение года будет еще немало других особенных дат, которые влюбленные Южного Урала могут выбрать для проведения церемонии бракосочетания.

В списке красивых и праздничных дат этого года следующие дни: 23.06.2023; 06.07.2023 – День поцелуя; 07.07.2023 – День Ивана Купала; 08.07.2023 – День семьи, любви и верности (в этот день ожидается свадебный бум); 23.07.2023 – красивая дата открыта в Тракторозаводском отделе управления ЗАГС администрации Челябинска; 23.08.2023 – не только красивая зеркальная дата, но и День воинской славы России: День победы советских войск в Курской битве; 09.09.2023 – Международный день красоты»; 23.09.2023; 23.10.2023; 23.11.2023; 23.12.2023.

Напомним, в этом году женихам и невестам Южного Урала обещали дополнительные площадки для регистрации браков. В Челябинске, например, это будут городские парки.

СПРАВКА

Красная горка - древнерусский народный весенний праздник. Красная горка символизирует окончательный приход весны, этим праздником на Руси встречали весеннюю пору.

Игры и гулянья происходили на пригорках, раньше других освобождавшихся от снега. Отсюда и название - Красная (то есть красивая) горка.