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В Челябинской области насчитали 236 жителей старше ста лет

Фото: 
Фото из группы госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области в ВКонтакте
Общество
Сегодня, 11:31
Автор: 
Eвгения Александрова

В Челябинской области органы статистики насчитали 236 жителей старше ста лет. Это 80 мужчин и 156 женщин.

Такое число долгожителей проживало на территории региона, по данным на первое января текущего года. Большая часть южноуральцев, перешагнувших столетний рубеж, - городские жители (206 человек). Только 30 человек, по сведениям на начало 2020-го, являлись жителями сел и деревень.

Этой весной данную возрастную категорию южноуральцев пополнил житель Пластовского муниципального района, участник двух войн (Финской и Великой Отечественной) Демьян Алексеевич Голота, которому десятого марта исполнилось сто лет.

Немало в Челябинской области и жителей старше девяноста. К первому января этого года органы статистики насчитали на Южном Урале 13 тысяч 903 человека в возрасте 90-94-х лет. Это также в основном городские жители. Женщин в данной возрастной категории значительно больше, чем мужчин: 11 тысяч 257 против двух тысяч 646-ти.

По данным Челябинскстата, на начало 2020-го года на Южном Урале проживало также две тысячи 266 человек в возрасте 95-99-ти лет: 460 мужчин и тысяча 806 женщин.

Всего на первое января 2020-го население Челябинской области составляло три миллиона 466 тысяч 369 человек, в том числе миллион 587 тысяч 569 мужчин и миллион 878 тысяч 800 женщин.

 

Автор: 
Eвгения Александрова
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