В Челябинской области не намерены корректировать сроки и продолжительность осенних каникул по аналогии с Москвой

Пока власти Челябинской области не рассматривают варианты переноса начала осенних каникул на более ранние сроки, увеличения их продолжительности или отправки всех школ на карантин для недопущения распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказал министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

«Пока мы не рассматриваем варианты отправки всех школьников на дистанционное обучение, на всеобщий карантин или раннего ухода учащихся на всеобщие каникулы, - сообщил Александр Игоревич. - Будет меняться ситуация, будем принимать решение». Пока такой необходимости нет.

По состоянию на 29 сентября на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ и 441 класс, по коронавирусу – один класс.

Министр напомнил, что образовательные учреждения самостоятельно принимают решение о количестве, сроках начала и продолжительности каникул в течение учебного года.

«Законом об образовании предусмотрено, что каникулярный период в течение учебного года должен продолжаться не менее 30 дней. И уже школа сама решает, как эти дни будут скомпонованы», - пояснил Александр Кузнецов. В школе могут установить каникулы каждый месяц по 3-4 дня или делать традиционные каникулы – осень, зима, весна.

Сегодня, 29 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах столицы – с 5 по 18 октября. Соответствующий Указ уже подписан. На этот период приостанавливается работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций. Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.

Детям рекомендованы в каникулы гулять в своем дворе или ближайшем парке, меньше ездить на общественном транспорте и не посещать торговые комплексы.

Сергей Собянин в своем блоге объяснил, что такое решение принято для снижения динамики заболеваемости: «На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее».

По данным оперативного штаба, в Москве отмечается существенный рост случаев заражения коронавирусной инфекцией (за последние сутки – 2300, две недели назад – около 700) и числа госпитализаций (за сутки в больницы поступило 969 человек).

В Челябинской области, по данным минздрава региона, на утро вторника, 29 сентября подтверждено 16 тысяч 655 случаев коронавируса. За сутки выявлено 83 новых случая (две недели назад – 77 случаев). Число пациентов в госпитальных базах подросло более существенно – с двух тысяч 803 до трех тысяч 360 человек.

С начала учебного года коронавирус подтвержден у 99 школьников. Число случаев ОРВИ среди учеников образовательных учреждений только за неделю выросло на 45 процентов.