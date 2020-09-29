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В Челябинской области не намерены корректировать сроки и продолжительность осенних каникул по аналогии с Москвой

Общество
Сегодня, 14:41
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Автор: 
Любовь Юрина

Пока власти Челябинской области не рассматривают варианты переноса начала осенних каникул на более ранние сроки, увеличения их продолжительности или отправки всех школ на карантин для недопущения распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказал министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

«Пока мы не рассматриваем варианты отправки всех школьников на дистанционное обучение, на всеобщий карантин или раннего ухода учащихся на всеобщие каникулы, - сообщил Александр Игоревич. - Будет меняться ситуация, будем принимать решение». Пока такой необходимости нет.

По состоянию на 29 сентября на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ и 441 класс, по коронавирусу – один класс.

Министр напомнил, что образовательные учреждения самостоятельно принимают решение о количестве, сроках начала и продолжительности каникул в течение учебного года.

«Законом об образовании предусмотрено, что каникулярный период в течение учебного года должен продолжаться не менее 30 дней. И уже школа сама решает, как эти дни будут скомпонованы», - пояснил Александр Кузнецов. В школе могут установить каникулы каждый месяц по 3-4 дня или делать традиционные каникулы – осень, зима, весна.

Сегодня, 29 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах столицы – с 5 по 18 октября. Соответствующий Указ уже подписан. На этот период приостанавливается работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций. Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.

Детям рекомендованы в каникулы гулять в своем дворе или ближайшем парке, меньше ездить на общественном транспорте и не посещать торговые комплексы.

Сергей Собянин в своем блоге объяснил, что такое решение принято для снижения динамики заболеваемости: «На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее».

По данным оперативного штаба, в Москве отмечается существенный рост случаев заражения коронавирусной инфекцией (за последние сутки – 2300, две недели назад – около 700) и числа госпитализаций (за сутки в больницы поступило 969 человек).

В Челябинской области, по данным минздрава региона, на утро вторника, 29 сентября подтверждено 16 тысяч 655 случаев коронавируса. За сутки выявлено 83 новых случая (две недели назад – 77 случаев). Число пациентов в госпитальных базах подросло более существенно – с двух тысяч 803 до трех тысяч 360 человек.

С начала учебного года коронавирус подтвержден у 99 школьников. Число случаев ОРВИ среди учеников образовательных учреждений только за неделю выросло на 45 процентов.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Челябинск
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