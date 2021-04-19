В Челябинской области обсудили готовность приграничных территорий к тушению природных пожаров

В Челябинской области обсудили готовность приграничных территорий к своевременной ликвидации природных пожаров.

Заседание комиссии по реализации государственной пограничной политики провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

За последние 15 лет на приграничных территориях с Республикой Казахстан чрезвычайных ситуаций и происшествий не зарегистрировано. Тем не менее анализ обстановки показывает, что ежегодно возникает опасность распространения ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон.

По словам губернатора, эта тема крайне важная, комплексная, и очень актуальная для Челябинской области и многих ее южных территорий, которые одновременно являются приграничными.

Напомним, с 10 апреля пожароопасный сезон установлен в южных и центральных районах Челябинской области, в восьми муниципалитетах горнозаводской зоне он будет введен с первого мая. В территориях ведется работа по подготовке к пожароопасному сезону. Во всех приграничных муниципалитетах разработаны и утверждены планы тушения ландшафтных пожаров на 2021 год.

Определяя задачи по обеспечению пожарной безопасности, Алексей Текслер подчеркнул недопустимость в этом вопросе межведомственной разобщенности: «Мы должны подойти к пожароопасному сезону максимально ответственно, учитывая все риски и имеющиеся возможности. Важно не допустить межведомственной разобщенности на местах, обеспечить единую координацию работы всех служб на территории муниципальных образований по обеспечению пожарной безопасности, организовать работу патрульных групп из представителей ответственных ведомств. И эта работа должна быть не формальной, а проактивной и соответствовать реальной обстановке».

Глава региона выделил основные задачи по обеспечению готовности сил и средств к своевременной ликвидации приграничных природных пожаров: оценить риски ландшафтных пожаров; обеспечить единую координацию работы всех служб на территории муниципальных образований; организовать работу патрульных групп из представителей ответственных ведомств, муниципалитетов, добровольных дружин, в том числе с привлечением казачества.

Главам Брединского, Варненского, Карталинского, Октябрьского, Троицкого, Чесменского муниципальных районов, в том числе рекомендовано своевременно принимать решения о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие ландшафных пожаров, а также организовать размещение резерва противопожарного инвентаря в населенных пунктах.