Текслер подписал распоряжение о начале пожароопасного сезона в Челябинской области

Пожароопасный сезон на территории Челябинской области в 2021 году будет установлен 10 апреля. В прошлом году сезон был введен на десять дней раньше.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба главы региона, с 10 апреля 2021 года пожароопасный сезон установлен в большинстве муниципалитетов.

С первого мая пожароопасный сезон вводится в лесах на территории восьми муниципальных образований: Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов.

В прошлом году пожароопасный сезон в большинстве территорий региона был установлен с первого апреля, в семи муниципалитетах – с 20 апреля. Завершен – 23 ноября.

С момента открытия сезона начинают работу все лесопожарные формирования региона; вводятся ограничение на проведение огневых работ в лесах.

Для ликвидации лесных пожаров в 2021 году спланирована группировка сил и необходимое количество техники - более четырех тысяч человек и почти двух тысяч единиц техники (лесопожарные станции лесхозов, силы областной противопожарной службы, подразделения МЧС, арендаторы лесных участков, а также организации различных форм собственности, которые будут привлекаться при массовых загораниях и ЧС). Подробнее о новой технике рассказал ранее начальник главного управления лесами региона Сергей Лавров.

Традиционно раньше всего пожары начинаются в южных районах области. Это Брединский район, Карталы, Варна. В 2020-м году лидером по количеству лесных пожаров в регионе стал Миасский городской округ.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в 2021 году пожары пятого класса опасности прогнозируются лишь в сентябре и только на севере области - Касли, Кунашак, Верхний Уфалей, Красноармейский район.

С прошлого года в регионе работают 24 комплекса видеонаблюдения для раннего обнаружения пожаров, в этом году их количество увеличится до 30. По итогам проверки Департамента лесного хозяйства по УрФО Челябинская область признана полностью готовой к пожароопасному сезону 2021 года.

В прошлом году первый лесной пожар произошел четвертого апреля. Всего на территории Челябинской области было зарегистрировано 608 лесных пожаров на площади девять тысяч 683 гектара, в том числе на землях лесного фонда – 587 пожаров на площади семь тысяч 065 гектаров. Подавляющее большинство лесных пожаров - 98,5% - ликвидированы в первые сутки, что является лучшим результатом в Уральском федеральном округе и одним из лучших в России.