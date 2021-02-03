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В Челябинской области около 80% школьников учатся по пять дней в неделю, остальные – по шесть

В Челябинской области растет доля учащихся школ, которые обучаются в пятидневном режиме. В этом году в режим обучения вносились корректировки в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказал министр образования и науки области Александр Кузнецов, в этом учебном году из 800 школ, в которых учатся 411 тысяч с небольшим детей, 374 школы находятся на пятидневной учебной неделе. Остальные 426 школ организуют образовательный процесс в пяти- и шестидневном режиме.

В общей сложности пятидневном режиме обучаются 79,5% учащихся школ области - 327 тысяч 93 ученика. Их доля за последние три года увеличилась на 11 %.

«Из них на пятидневке находятся в начальной школе 96% учащихся, в среднем звене - 72%. Среди старшеклассников лишь 30% обучаются в пятидневном режиме», - уточнил министр.

По сравнению с прошлым годом наиболее динамично переходят на пятидневку школы Магнитогорска (плюс 36%), Увельского и Саткинского района.

Полностью на пятидневном режиме обучаются учащиеся школ четырех муниципалитетов: Чебаркульский, Уйский, Еткульский районы и Локомотивный городской округ.

«Режим работы школ в этом году корректируется в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. Мы работаем в соответствии с временными санитарными нормами и правилами. Учебный процесс в классах начинается в разное время, чтобы развести потоки детей», - отметил Александр Кузнецов.

В пресс-службе минобрнауки напомнили, вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется. Каждая школа самостоятельно решает, использовать 5-ти или 6-тидневное обучение, учитывая результаты учеников и то, насколько долго длился карантин.

«У школ есть достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса таким образом, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, школьники полноценно осваивали учебную программу в соответствии с учебным планом, а школы не допускали в этом процессе перегрузки детей. Это вариативные механизмы, которые были и остаются у школ», - добавили в минобрнауки.