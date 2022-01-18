В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться

В 2022 году в Челябинской области по прогнозам порядка 35 тысяч жителей планируют окунуться в крещенскую купель, что в два с лишним раза больше, чем в прошлом году (15 тысяч южноуральцев). Причина такого роста числа желающих – относительно теплая погода.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь с 18 на 19 января ожидается минус 11-16 градусов, в горных районах теплее – до минус шести градусов. Днем 19 января – минус 3-8 градусов.

В этом году на территории Челябинской области будет организовано 66 купелей (в прошлом году – 75).

В Челябинском городском округе организовали шесть купелей: по две на Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере (в прошлом году – пять). Они будут открыты с 18 часов 18 января до 15 часов 19 января.

В Магнитогорске на территории водно-гребной базы спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» (улица Набережная, 5/1) организованы три купели для купания. Они будут принимать желающих c 18 часов 18 января до 21 часа 19 января. В мэрии предупредили, что войти в специально организованные отапливаемые помещения для переодевания и обогрева, можно будет только при предъявлении QR-кода.

В Златоусте крещенская купель по традиции подготовлена на участке реки Ай у моста в селе Веселовка. Окунуться можно будет с 20 часов 18 января до 17 часов 19 января.

На каждом из водоемов обеспечивать безопасность около купелей будут сотрудники пожарно-спасательных подразделений, специалисты областной и муниципальных служб спасения, сотрудники правоохранительных органов. Работники скорой медицинской помощи будут нести дежурство в режиме первоочередного вызова.

В Миассе на озере Тургояк организованы крещенская купель и иордани для набора воды, установлена раздевалка, расчищена автопарковка, проведено освещение. Дежурство экстренных служб города у официальной городской купели начнётся в 21 час 18 января и завершится в 22 часа 19 января.

В Коркино в Крещенский Сочельник жители смогут окунуться в воду плавательного бассейна, освящённую настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла отцом Александром. Как рассказал заведующий учреждением Валерий Кальянов, всего будет проведено четыре сеанса с 20 до 22 часов, по 30 минут каждый (в это время входит история таинства Крещения, переодевание, окунание).

В Копейске официально организованы две купели – на водоеме возле храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Энергетиков и на территории комплекса «Суворовские бани». Окунуться в освященную воду все желающие смогут с 20 часов 18 января до 20 часов 19 января. Перерыв: с двух часов ночи ночи до восьми часов утра 19 января.

В Ашинском районе крещенские купели оборудуются в Симе по ул. Береговая, 1А и в Миньяре, ул. Урицкого 86, городской пруд.

В Карталинском районе организовано девять купелей, в том числе в самих Карталах (водоем КАраталы-Аят) и в шести сельских поселениях.

В Челябинской епархии напомнили требования к организованным купелям: они должны освещаться в ночное время, должны быть настилы, чтобы никто не поскользнулся и не упал. С четырёх сторон под водой и с двух над ней должны быть ограждения. Пункты обогрева будут только на 39 купелях из 66.

В Челябинской области у каждой из 66 «купелей» должен будет находиться представитель муниципалитета, администрации и спасатели.

Иерей Владимир Панарин, настоятель храма великомученика Пантелеймона Целителя в Челябинске подчеркнул: окунание в крещенскую прорубь не является церковным таинством.

«Когда-то Иоанн Креститель всех приглашал на реку Иордан и призывал зайти в воду, покаяться вслух перед Богом, попросить у Него прощения. В знак того, что грехи омыты, он окунал людей в воду и говорил: «Я вас окунаю, крещу водой, но за мной идёт тот, кто будет крестить вас духом Святым». Это было прообразом таинства крещения. В таинство крещения человеку действительно прощаются грехи, если он искренне кается в них», - рассказал отец Владимир.

По его словам, сегодня окунание в прорубь на праздник Крещения - это больше народная забава, которую церкви пришлось поддержать, чтобы был хоть какой-то контроль и внимание прихожанам. «Ошибочно считать, что если человек окунулся в прорубь, то ему прощаются все грехи. Грехи в проруби не смыть. Для этого есть именно таинство крещения, исповедь, причастие. Все православные христиане, действительно верующие, воцерковленные, в день Крещения Господня стремятся побывать на службе, исповедаться и причаститься. Но точно не окунуться в воду», - отметил отец Владимир. Сам он никогда не нырял в прорубь, но знаком со священниками, которые окунаются. «Они это делают исключительно ради того, чтоб поддержать своих прихожан, и только если храм находится рядом с водоёмом, где организована прорубь», – сказал священник.

Для купания в ледяной воде имеется ряд противопоказаний. В первую очередь оно запрещено детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям старше 65 лет.

Замминистра здравоохранения области Дмитрий Тарасов разъяснил противопоказания для крещенской купели: болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония, нарушение кровообращения, воспалительные процессы в организме, инфекционные болезни, заболевания дыхательных путей и бронхов.

Людям с признаками простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ, тоже лучше не рисковать.

«И уж точно не стоит окунаться тем, кто переболел коронавирусом: иммунитет у таких людей снижен, после проруби могут развиться всевозможные осложнения. Причём не сразу после окунания, а даже через три-четыре месяца. Не зря пациентов, перенесших ковид, приглашают на углублённую диспансеризацию именно через 60 дней после выздоровления», – прокомментировала заведующая отделом Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Царёва.

Во избежание переохлаждения перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Не стоит находиться в проруби более минуты. Контакт с низкой температурой должен быть крайне минимальным, в пределах 20-30 секунд, не более, чтобы не допустить серьезного переохлаждения организма.

Выйдя из купели, нужно сразу переодеться в сухую одежду и как можно скорее оказаться в тепле.

Нельзя в этот день употреблять спиртное. Прием алкогольных напитков нарушает естественную терморегуляцию организма со всеми последствиями.